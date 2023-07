El yerno de Bertín Osborne dice que es una "suerte" que su segundo hijo y el de su suegro vayan a nacer a la vez

José Entrecanales, marido de Claudia Osborne, la hija pequeña de Bertín Osborne, ha confirmado que su mujer está embarazada por segunda vez. La pareja ya tiene a Micaela, que cumplió un año el pasado 30 de junio. Este feliz nacimiento coincidirá con el inesperado nuevo embarazo de su suegro, que a sus 69 años tendrá a su sexto hijo con la exmodelo Gabriella Guillén.

Sobre esta cuestión, la coincidencia de que ambos bebés, hijo y nieto de Bertín, se vayan a llevar tan poco, es considerada por Entrecanales como "una suerte", en declaraciones a Europa Press.

El joven empresario, abordado a la salida de su casa en Madrid, no quiso, sin embargo, entrar a valorar el hecho de que su suegro se convierta en padre de nuevo de modo tan repentino. "No me corresponde hablar a mí de esto".

La pareja se casó en Jerez en octubre de 2021. Europa Press

Y dice que a su mujer, "no le ha afectado" de ningún modo porque, insiste, no es él quien debe hablar de esta cuestión.

Respecto a su segundo hijo, José señala que están todos muy contentos con la noticia y que Claudia se encuentra perfectamente. "Ella está muy bien, se encuentra bien, muy contenta. Muy contentos los dos y el niño parece ser que muy sano".

José confirma que Claudia está embarazada de pocas semanas: "Está de muy poquito. Le tenéis que preguntar a ella". Y que no saben todavía cuál será el sexo. "No sabemos. A mí me da un poco igual mientras venga sano".

Claudia Osborne y José Entrecanales se casaron en octubre de 2021 en Jerez de la Frontera (Cádiz). Y en junio de 2022 se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Micaela.

El matrimonio se trasladó a vivir a Melbourne, en Australia seis meses por los negocios de él. José Entrecanales, hijo de José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, ascendió en marzo de 2021 al puesto de Jefe de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Acciona Energía.

En junio de 2022, Acciona se adjudicó un contrato en Australia por valor de unos 212 millones de euros que tiene que ver con las obras del City Loop Upgrade de Melbourne, el sistema de transporte ferroviario de la ciudad en su distrito central de negocios. La vuelta de la pareja a España se produjo en mayo pasado.