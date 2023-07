"Hicimos cosas atroces en 'Sálvame'": Carlota Corredera revela el motivo por el que sigue pagando un "altísimo" precio en televisión

Carlota Corredera ha echado la vista atrás y ha rememorado su etapa en Sálvame, donde primero estuvo como directora para, después, ponerse ante las cámaras como presentadora.

Tras confesar que siempre se sintió "muy arropada", pero también "sola", aseguró que Jorge Javier fue su gran apoyo en su salto ante las cámaras. "Me apoyó mucho al principio de presentar, porque pasé de nada a todo y más que sola he sentido que no es nada fácil. Hay una visión muy distorsionada de lo que es ser presentadora, famosa y conocida", aseguró en La casa de mi vecina, el pódcast de Podimo presentado por Nagore Robles.

"Yo siempre intenté hacer mi propio Sálvame. Evidentemente, como top 1 de creadoras está el Sálvame de Jorge, estuvo el Sálvame de Paz Padilla y luego llegué yo, que era la tercera en discordia y la directora que de pronto es presentadora", añadió.

En ese sentido, dice la gallega, sintió "una evolución" del formato. "Tiene que ver con mi madurez y con mi acercamiento al feminismo. Me parecía que habíamos hecho cosas atroces en Sálvame, que vistas con la perspectiva del tiempo son atroces, pero hace 14 años no lo eran", admite.

"Yo siempre he intentado hacer el entretenimiento con la mayor dignidad posible", hizo hincapié. "¿Eso significa que no se hayan cometido excesos? No, pero hay cosas que son incontrolables y reto a cualquier medio a retransmitir 4 o 5 horas a diario y que no cometa ningún error", incide. Es Es entonces cuando Carlota habla de lo que ha supuesto para ella hacer pedagogía del feminismo en televisión. "Para mí la evolución de empezar a ver el mundo con perspectiva de género fue un despertar. Aparte de ser leal a mi misma y a mis principios, me parecería desaprovechar una ocasión maravillosa porque creo que Sálvame empezó a hacer pedagogía. La gente decía: 'no soy machista, ni feminista', porque pensaban que era lo mismo, y explicar a la gente que el feminismo es igualdad y el machismo no, es un trabajo muy bonito, muy costoso, pero bonito", admite.

En este punto, reconoce el "altísimo" precio que ha pagado por todo esto. "De hecho, creo que sigo pagando las consecuencias, pero volvería a hacerlo porque vivo en privilegio", cree. "Si llegas a un punto en la vida donde tienes un colchón detrás, un entorno que te rodea y unos ovarios, hubiera sido una desgraciada si no lo hubiera hecho. Otra cosa que me pesa mucho es que yo tengo una hija, y veo cosas que me preocupan mucho que viva mi hija cuando sea adolescente, porque lo que les viene a las niñas de ahora es horroroso con violencias y violaciones brutales. Mirando a otro lado no podía estar con la conciencia tranquila", zanja.