Kiko Matamoros responde a si acudirá a la mesa electoral que le ha convocado: "Estoy casi expulsado de la democracia"

Este domingo, Kiko Matamoros informó en sus redes sociales que ha sido convocado a formar parte de la mesa electoral de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio.

El tertuliano de televisión tiene 66 años y, como se sabe, los mayores de 65 años, embarazadas a partir de seis meses o discapacitados, quedan exentos de formar parte de las mesas.

Sin embargo, Kiko quiso rebelarse igualmente y denunciar públicamente su caso, al no poder contactar con la Junta Electoral de su zona. Tras hacerse viral por sus palabras en Instagram, el colaborador ha estado en Todo es mentira contando su odisea.

"Estoy casi expulsado de la democracia. Ellos se toman su interés en que poco a poco cada uno haga el menor ruido posible", aseguró, para, después, detallar lo que le ocurrió: "El viernes recibo una citación de la junta electoral de Madrid diciendo que tengo que comparecer el día 23 a las 8 de la mañana en tal mesa como local suplente. Me extraña muchísimo porque tengo 66 años, voy a cumplir 67", explicó.

"Es curioso lo mal que funciona la administración en este sentido. Sus células deberían estar comunicadas. Hay datos de justicia que debería controlar Hacienda. Hacienda datos de la seguridad social, etcétera…", contó.

Además, hizo hincapié en lo mal que funciona, según él, la Administración: "También he podido contrastar esta mañana que se está citando a gente menor de 18 años. He llamado como 20 veces, me intenté poner en contacto con un teléfono que facilitan. No entiendo que me convoquen a mí si el límite de edad son los 65 años", comentaba el colaborador, que dejó claro que no acudirá a la mesa electoral.

"No voy a acudir, porque estoy exento. Ya lo he conseguido notificar por internet gracias a un contacto que no facilitan en la citación, sino que me lo han dado por otro teléfono. Lo curioso es que se lo notificarán a otra persona, que tendrá 7 días para sus alegaciones, no entrará dentro del plazo legal y estará exento también", se quejó.