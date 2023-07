El principal deseo de Tamara Falcó e Iñigo Onieva tras su boda

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se encuentran en plena luna de miel. De acuerdo con la información adelantada en exclusiva por este periódico, la pareja visitará hasta tres países diferentes.

Están disfrutándose y muy felices con el resultado de la entrevista que el empresario ha concedido en la revista ¡Hola! Y que ha servido para conocer su travesía por el desierto hasta recibir el perdón de Tamara.

"No les he visto tan enamorados nunca, ahora su mayor deseo es que ella se quede embarazada y no descartaría que antes de final de año lo anuncien", afirma uno de los amigos en común.

Los errores forman parte de un pasado que todos prefieren olvidar. También Isabel Preysler, que niega de forma tajante que esté molesta o enfadada con su yerno. La boda fue todo un éxito y no hubo ningún gesto o discurso que generara incomodidad o le perturbara.