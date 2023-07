Sandra Barneda responde en 'Así es la vida' al polémico vídeo de Bertín Osborne: "Es perro viejo y sabe lo que es esta profesión"

Desde el plató de Así es la vida, Sandra Barneda ha estallado contra Bertín Osborne como respuesta al vídeo que subió el cantante a redes sociales en el que criticaba a la prensa y señalaba a algunas periodistas como María Patiño, Sonsoles Ónega o la propia Barneda. "Es perro viejo y sabe lo que es esta profesión", ha sentenciado la periodista.

La gran repercusión mediática que ha tenido el anuncio de la nueva paternidad de Bertín Osborne, a sus 69 años, con Gabriela Guillén, la mujer con la que ha mantenido una relación tras separarse de Fabiola Martínez, no ha podido traer más cola.

Recientemente, María Patiño le plantaba cara a Osborne ante su petición de dejar a un lado las "especulaciones" en un gesto de defensa de la profesión. Por su parte, Barneda tampoco ha querido quedarse callada y ha decidido aprovechar su espacio para hacerlo públicamente.

"Nunca le ha pegado a Bertín ir de víctima, creo que se ha colocado en un lugar que le viene muy bien. Es perro viejo y sabe lo que es esta profesión", comenzaba diciendo la presentadora de Así es la vida en su réplica.

Con gesto serio y visiblemente molesta con las palabras de Osborne, ha continuado diciendo: "Me hubiera encantado además que hubiera nombrado no solo a mujeres, también a hombres que han hablado, que han sido y que tienen una relación de mayor amistad que la nuestra y no hubiera pasado nada. Estaría en su derecho".

No obstante, la periodista ha evidenciado la actitud "incoherente" del cantante, recordando que fue él el primero que negó la relación. "Luego siembras la duda y los que se dedican a esta profesión intentan aclarar esas dudas", ha añadido.

🔴 @SandraBarneda ha respondido con contundencia a las acusaciones de Bertín Osborne después de que el cantante señalase a varias presentadoras de televisión por hablar de su futura paternidad en sus programas. #AsíEsLaVida pic.twitter.com/v4cqRTa89p — Así es la vida (@asieslavidatele) July 17, 2023

Tras esto, Sandra se ha puesto en el lugar del comunicador, justificando su reacción. La presentadora comenta que le ha visto "nervioso" y que considera que está "superado" por la polémica. "Creo que no quería hacer esas declaraciones tan desafortunadas. Es verdad que se lanza a los leones, pero luego ha visto una imagen no buena para él y no acorde a lo que piensa", ha explicado.

Además, la presentadora ha querido dejar claro que siempre han estado del lado de la futura mamá. "Estamos aquí para recoger con cariño cualquier declaración que haga y con cariño no se ha hecho ningún ataque a Gabriela, sino todo lo contrario, la hemos defendido más que otros y que él mismo".

Tanto es así, que la periodista le agradece a Osborne que haya confirmado en su vídeo su relación, pues, de esta forma, dice, coloca "a Gabriela donde a ella le hubiera gustado desde el principio".

Como cierre de su réplica, Sandra ha lanzado un último y tajante mensaje, dirigiéndose directamente a cámara: "Sinceramente Bertín, nos queremos mucho, somos muy distintos, hemos tenido muy buenos debates y te digo, personalmente, que a mí me acuses de tratar de poner a Gabriela en un lugar que no se merece, no. Otra cosa puede ser pero eso no porque no es verdad".

No obstante, también ha querido señalar que todos, como sociedad, debemos tratar de cambiar la manera en la que tratamos temas de esta índole. "Todos nos tenemos que hacer responsables. Debemos tratar a la mujer como se merece, es lo que hemos hecho siempre desde este programa. No de otra manera".