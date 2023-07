Heridas dos personas por ataques de tiburones en Florida

Dos personas resultaron heridas por mordeduras de tiburones en dos ataques diferentes. Estos se registraron este fin de semana en el condado de Volusia, en la costa este de Florida (EEUU), según han informado medios locales.

Un hombre de 48 años fue mordido este sábado en la espalda por un tiburón mientras se hallaba sentado en el agua en la playa de New Smyrna Beach. No obstante, sufrió heridas menores y no fue necesario trasladarlo a un hospital cercano, de acuerdo al canal local WKMG.

Un día antes, sin embargo, un joven de 21 años que surfeaba en la misma playa fue atacado por un tiburón y mordido de gravedad en un pie, por lo que fue trasladado a un centro médico local. Según las autoridades locales, el del sábado supone el tercer incidente que involucra a un tiburón que se contabiliza en el condado de Volusia durante 2023.

De acuerdo al último reporte anual del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones (ISAF) de la Universidad de Florida (UF), este condado es en donde más ataques de tiburones no provocados por el hombre se registraron en 2022, que es a su vez el estado con la mayor cifra (16) en EEUU.

Según el informe, el año pasado se registraron en total 57 ataques no provocados en todo el mundo, cinco de ellos fatales, por debajo de la media de 70 entre los años 2017-2021.