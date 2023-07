Pillan a una redactora de 'Fiesta' en un momento comprometido por culpa de un micrófono abierto: "¿Qué digo?"

Llega el verano, y con ello no son pocas las presentadoras de televisión que aprovechan los días de más calor para poder irse de vacaciones. Así ha pasado con María Patiño, de Socialité y ahora ha sido el turno de Emma García, de Fiesta.

El último programa de la periodista ha estado cargado de polémicas, como el duro choque que ha tenido con Bertín Osborne. La televisiva no ha dudado en responder a las críticas del cantante.

Pero no solo eso. Una de las noticias del corazón del momento es la "contraprogramación" de los cumpleaños de Anabel Pantoja y Omar Sánchez de este fin de semana en Canarias y, por ello, ha querido conocer también la opinión de sus redactoras.

Sin embargo, en la televisión en directo, una pregunta por sorpresa puede dejar sin palabras a los trabajadores y eso es lo que le ha pasado. "¿Qué opináis en redacción? Igual sois más objetivos", peguntó Emma a Cecilia Hernández, la redactora que salía a informar de todo.

"Creo que hay muchas similitudes entre los dos cumpleaños. Uno en un barco, el otro ha hecho prácticamente lo mismo. Yo creo que hay competencia por parte de Omar, que fue el segundo que celebró su cumpleaños. No sé lo que creéis, tampoco me quiero meter", respondía de manera improvisada.

Una respuesta acertada que paso sin ningún problema de no ser por lo que venía a continuación. Y es que lo que ella no sabía es que el micrófono no se había apagado, aunque ella explicaba cómo había respondido: "Me he metido en un berenjenal de la hostia. Me ha preguntado y no me lo esperaba. He pensado '¿qué digo?', y he dicho lo que pensaba".