Iker Jiménez despide la temporada de 'Cuarto milenio': "Seguramente he cometido muchos errores y he sido víctima de muchas cosas"

Cuarto milenio (Cuatro) es el tercer programa más longevo de la televisión nacional. Solo tiene por delante a Saber y ganar (La 2) e Informe Semanal (La 1). Su artífice y conductor, el periodista Iker Jiménez, ha hecho balance de la última temporada, que ha sido la número 18, y que define como exhausta pero también llena de energía y entusiasmo.

“Ha sido especialmente dura, no se lo voy a negar, por diferentes circunstancias… ha sido brutal, ha habido un desgaste brutal de este equipo”, ha comentado Jiménez dirigiéndose a sus espectadores, en su sección El cierre.

Y señala que seguramente sólo la primera temporada, donde todo era nuevo, y el tiempo de la pandemia, superaron en intensidad y dificultad a la que termina ahora.

Jiménez asume que este curso ha habido tropiezos, aunque cree que es el único responsable de los mismos. “Seguramente he cometido muchos errores. Seguramente he sido víctima de muchas cosas. Seguramente digo lo que me viene a la cabeza y eso, a veces, luego reflexionas. Seguramente me afecta todo, lo bueno y lo malo… Intentaré aprender de mis errores y ser sincero siempre”.

Y exime a sus compañeros de esos deslices. “Mi equipo no ha cometido errores. Todas las secciones de este equipo hacen cosas que rayan lo extrahumano. Yo me siento cada vez más orgullosos de ellos y veo más mis propios defectos. Analizo lo que hacen porque son la gran base. Carmen (su mujer y copresentadora) y yo tenemos suerte de contar con estas personas”.

Carmen Porter, mujer de Iker, en su estreno en 'Cuarto milenio' en 2005. MEDIASET

Para despedirse, Iker Jiménez, no sólo honra el trabajo de las personas de su equipo, a las que llama "guerreros dispuestos a seguir dando batalla". También apela al esfuerzo colectivo que supone este programa, "tan cuidado, tan extraordinariamente hecho", al que dedican hasta el último céntimo, según su propia confesión.

Iker desveló una emocionante anécdota sucedida pocos días antes del cierre de la temporada. Cuando un espectador llamado Carlos le hizo llegar un juego titulado Grandes Reporteros, que sus padres le regalaron al presentador cuando tenía 5 años. Jiménez se emocionó al recordar ese tablero lleno de pruebas que tenía, incluso, exclusivas. "A lo mejor, empezó aquí mi vocación", señaló el periodista.