La policía alemana censura a la banda española Ska-P, bajo amenaza de arresto, y les impiden tocar la canción 'Intifada'

La ley alemana prohíbe la incitación al odio contra cualquier sector de la sociedad, una norma que a menudo se aplica en cuestiones relativas a la negación del holocausto judío. La misma ley Fundamental de 1949 prohíbe explícitamente la creación de partidos que glorifiquen el nazismo, entre otras cosas.

Con esa legislación se ha topado la banda española Ska-P que vio cómo la policía alemana se presentaba antes del concierto que iban a dar en la ciudad de Munich, donde se celebraba el Tollwood Sommerfestival este fin de semana.

La banda tiene una canción llamada Intifada, que la asociación Alianza de Izquierda contra el Antisemitismo en Munich consideró que atenta contra el honor de los judíos, aunque en realidad habla de la ocupación de Palestina por parte de Israel.

La asociación envió una petición a la organización del festival, en la que decía que "la Alianza asume que la banda tiene la intención de tocar esta canción, por lo que le piden al organizador que retire la invitación a Ska-P". La misiva estaba también respaldada por la Asociación de Estudiantes Judíos en Baviera (VJSB), la Asociación de Sinti y Romaníes Alemanes en Baviera y el Foro de Jóvenes de la Sociedad Germano-Israelí en Munich (JuFo), grupos judíos de presión.

La organización mantuvo en cartel a Ska-P y el grupo publicó en redes sociales una reacción. "A estas alturas nos están tachando de antisemitas algunas malas lenguas en Alemania. No, no somos antisemitas, desde nuestro ateísmo respetamos a todas las personas religiosas sea cual sea su religión", explicaban.

"Nuestra canción Intifada es una denuncia a la ocupación por parte del Estado de Israel al pueblo de Palestina, a los asentamientos y robo de tierras, a la brutal segregación y a la negativa por parte del Estado de Israel y sus socios de la creación de un Estado Palestino. Ser antisionista no es ser antisemita", aclaraba la banda de Vallecas (Madrid).

Una vez a pie de escenario, a punto de comenzar el concierto, dos policías, según cuenta el grupo, aparecieron y les advirtieron de que si tocaban Intifada el concierto se paralizaría y toda la banda sería detenida, junto con el equipo técnico y los responsables del festival.

Así, Ska-P renunció a tocar la canción, pero sí leyó un comunicado en el escenario, que fue traducido al alemán para el público presente.

"Estamos asombrados con esta acusación tan seria porque siempre hemos defendido a los pueblos oprimidos y entre ellos a la comunidad judía que siempre han sido perseguidos a lo largo de la historia", dejaban claro antes de nada.

"La derecha extrema está amenazando seriamente a Europa, Alemania incluida, y ellos sí que son antisemitas entre otras muchas cosas horribles. Ahora se estarán frotando las manos viendo cómo se nos censura hoy", se lamentaba el cantante y guitarrista, Roberto Gañán, más conocido como Pulpul.

"Nuestro apoyo a la liberación de Palestina no cesará hasta que el Estado de Israel les devuelva sus tierras y acepten la creación de un estado Palestino", advertían.

"Para que esto no ocurra [la detención de la banda y demás implicados en el festival], no tocaremos la canción y vamos a hacer protagonista a la misma sin que suene una nota", decían justo antes de ondear en el escenario una bandera palestina, a lo que el público reaccionó coreando "Freedom for Palestina" (libertad para Palestina).

La letra de Intifada incluye versos como éstos:

Seis miliones de judios aniquilados de la forma mas cruel. / Un genocido imperialista por ejercitos fascistas, de la historia hay que aprender. / Las victimas se han convertido en los verdugos se vuelven del reves, / Colonizando territorios Palestinos, de nuevo atentando a la sensatez. /

O

No confundas mi postura, soy ateo y no creo en ningun dios, / No diferencio a las personas por su raza, su cultura o su mierda de religion! / Solo condeno el sufrimiento, la injustia y el abuso de poder / Palestina es sometida a la mas terca de las guerras, la opulencia de Israel.