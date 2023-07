Jordi González: "Mi vida no da para un 'Lazos de Sangre', aunque una vez intentaron electrocutarme..."

El presentador Jordi González afirma que él no da para ser el personaje de un Lazos de Sangre (La 1, martes, 22.35 h). Quizá no para protagonizarlo, pero sí para presentar y moderar el debate de este formato de La 1 en el que se repasa en profundidad la vida de grandes personajes o sagas de nuestra historia reciente. El presentador, que regresa a La 1 tres muchos años en Mediaset, nos habla del formato, de los famosos y de su propia historia.

¿Qué vamos a ver en esta nueva etapa de Lazos de sangre con Jordi González? ¿Una revolución?No, no, es un programa muy consolidado, es un programa que gusta a la gente, nadie pide una revolución y tampoco estoy yo para revolucionar nada, vengo a hacer lo que buenamente pueda, que es oficiar la presentación y moderar el debate posterior al documental.

En Lazos de Sangre aparecen personajes muy conocidos, ¿siempre se puede buscar una nueva vuelta de tuerca?Cuando tienes acceso a las personas más íntimas, a las personas de su círculo más personal, sí puedes descubrir o enterarte de cosas que no se han publicado o que no están en ninguna biografía oficial, porque te las cuentan justamente los más cercanos. Cosas que quizá el propio protagonista, por pudor, no cuenta.

¿Hay que preguntarlo y contarlo todo sobre personajes de este tipo?Hay que preguntar todo lo que despierte curiosidad e interés y contar todo lo que permita la Constitución española.

¿Habría algún personaje o saga que a usted le fascine especialmente y que le gustaría?Yo no soy mitómano, pero amé profundamente a una persona que, además, me enseñó y me dio muchos trucos para para la voz, que fue Montserrat Caballé. Esta señora me explicó desde cómo aliviar inmediatamente una afonía o una disfonía con pastillas de clorato de potasa, que es una cosa que sale fatal pero que venden en la farmacia y truquitos de estos. Me quería mucho y yo la quería mucho y es una pena que ya no esté.

Ha moderado debates encendidos, ¿interrumpirá y pondrá orden si hace falta?Yo no me planteo interrumpir, ni me planteo gritar, ni me planteo enfadarme, pero hay ocasiones en las que los debates que he hecho han llegado a un nivel de estridencia y de mala educación que hicieron que me enfadara y eso se nota. Si las personas con las que voy a trabajar tienen educación yo también la voy a demostrar. No creo que pase en este debate lo que pasa en un debate de un reality, no es lo mismo.

¿Daría juego Jordi González para un Lazos de Sangre?Yo creo que no. Yo creo que no.

¿No tiene chicha?Es que no he hecho nada… así fuera de serie. Sí, he presentado muchos años, pero a parte de eso no sé...

Algo de salseo tiene que haber…Bueno, a ver, planté dos árboles, una vez limpié una piscina con una especie de colador… Y una vez intentaron electrocutarme.

Le escucho…Fue mi hermano pequeño. Yo estaba en la bañera, éramos muy pequeños y mi hermano, que se enfadó por no sé qué, me tiró un secador a la bañera porque había visto en una peli que eso te electrocutaba. Afortunadamente, estaba desenchufado. Y ya está, pero eso no da para un Lazos de sangre.

¿Ha cambiado mucho la tele desde que empezó allá por el 85?Mucho, pero mucho, porque afortunadamente la sociedad progresa y ha cambiado, no solamente en cuanto a estructura y en cuanto a calidad de emisión. Tú no habías nacido, pero cuando yo empecé en la tele, a veces la tele se cortaba, se cortaba la emisión y salía como nieve. Era gracioso porque había personas que preguntaban en la calle, “oiga, que se me va la emisión ¿que hago? Porque es es culpa de ustedes seguro”. Seguro que era culpa nuestra, como todo, pero yo no sabía decirle cómo solucionar eso. Hoy en día eso no pasa. Luego llegó la televisión en alta definición y a mí me acojonó. A mí me dio como miedo. Claro, pensé, ostras, en alta definición me voy a ver muy grabado… la cara. Porque yo siempre he trabajado en directo, pero la cara siempre la he tenido grabada. Pero me acostumbré y ya.

¿Tenía algún complejo por eso?No, lo que pasa es que cuando te dicen alta definición es como que te van a ver muy de cerca y yo pensé, “soy un presentador con cicatrices y tal”, pero no, complejo no.

La tele está en un paradigma nuevo, ¿es de los que se sienten aturdidos en ese ambiente o se deja fluir?Durante muchos años tuve la responsabilidad de darle contenido a mis programas, era productor ejecutivo, director y presentador. Entonces dependían de mí y yo firmaba los programas como responsable. Hoy en día, los presentadores realmente nos ponemos al servicio de programas que ya están formateados, que ya están hechos y lo que hay que hacer es defenderlos de la mejor manera que tú puedas.

¿Hasta que punto el presentador influye en los contenidos?Hoy en día el presentador no tiene la responsabilidad tienen en la radio, por ejemplo, donde siguen siendo directores de sus programas.

¿Ha caído en la tentación de las nuevas pantallas, plataformas y redes sociales?Redes sociales, no, plataformas, sí, estoy abonado a todas, no fuera caso que se me escapara algo. Y sí, creo mucho en esta televisión que ya se puede consumir a la carta, claro.

¿Es el gran reto del de las televisiones generalistas acoplarse a eso?Los que son espabiladas como ésta ya tiene una plataforma muy buena y muy surtida y gratuita. No queda otro remedio que adaptarse a lo que hay y hacerlo mejor que otras no. Y en este caso coincidirás conmigo que el Playz de TVE es muy buena.

¿Qué hay de la leyenda de los platós fríos?Ah, sí, que yo soy muy caluroso y que suelo trabajar con el aire acondicionado bastante bajo. A pesar de lo que a veces se ha dicho, nadie se ha enfadado. He trabajado en agosto con los cámaras con plumones y con anorak, pero entienden que si tengo calor, pues entre estar sudando y no... Yo ahora llevo dos mangas y en el plató igual… Las señoras y las chicas vienen en tirantes y tienen frío, ponte dos mangas (risas).

Háblenos de ese parón en la tele que hizo…Yo quería hacer un año sabático, me hacía ilusión en el concepto año sabático. Se lo planteé a la anterior empresa y me dijeron, “cuando lleves 25 años hablamos”. Entonces, cuando llevaba 24 años dije “oye, que en 2022 voy a cumplir 25 años aquí”. Y como quien me dio su palabra la cumplió, pues el año 22 estuve missing completamente, hice mi mi año sabático.

¿Cómo se llena un año sabático?Pues a priori, cuando te llegue, tú vas a creer que vas a hacer muchas cosas, ¿no? Que vas a perfeccionar idiomas, que vas a conocer Japón, pero el Japón que no sale en las guías, te vas a creer que serás capaz de cocinar repostería… y a la hora de la verdad un año sabático pasa volando. ¿Entonces, qué he hecho? Viajar mucho, porque me gusta. Leer mucho porque me gusta, me he leído como un promedio de dos libros por semana, que está muy bien y he conocido gente en medio mundo. No he aprendido japonés y repostería tampoco.

¿Que que le hizo volver?Ya en enero volvía a estar en el mercado y me llamaron para proponerme este programa y me apeteció mucho. Y aquí estoy.

Muchos actores dicen que viven con desazón estar esperando a que suene el teléfono para un trabajo, ¿pasa lo mismo siendo presentador?Pues la mía la verdad es que no, porque he tenido trabajo siempre, salvo cuando he descansado a propósito. En este caso es verdad sonó el teléfono, cuando yo estaba muy lejos de España. Era la directora de originales de Televisión Española que me llamaba para ofrecerme presentar Lazos de sangre. Me habló muy bien de la productora que lo hace y algún día había que volver a trabajar.

¿Cambia mucho trabajar en una tele pública o en una como Telecinco?Yo los de la televisión privada tengo un máster, de la televisión pública hace 38 años era un tipo de televisión en la que te quedabas encerrado en un ascensor y ahora, como todavía no lo he hecho, porque estoy preparándome para empezar el programa, no lo sé. Bueno, perdón, grabé la promo del programa. ¿Y qué he visto? Pues gente muy entusiasta, para nada la idea de personas que están desencantadas del trabajo o que tienen que cumplir un horario y no le ponen entusiasmo, todo lo contrario. Yo me he sentido muy bien.

¿Cómo ve la la la tele del futuro? ¿Y la tele en su futuro?Hay un tipo de televisión que yo creo que va a mantenerse, igual que se ha mantenido y goza de buena salud la radio, que en España la escuchan millones de personas, que es la televisión que acompaña a la gente y la televisión que puede inmediatamente cubrir una información si pasa algo. No lo vas a ver en Netflix, porque no está emitiendo en directo, lo que vas a hacer es poner una televisión generalista. Y luego está el punto ese de identificación con el comunicador, porque la gente muchas veces nos pone para sentirse acompañados.