Así es la canción creada con una IA que imita la voz de Pedro Sánchez: "Se nos va muchísimo y me encanta"

La campaña electoral se acerca a sus últimos momentos. Todos los candidatos intentan obtener el favor de los más indecisos y, por ello, sus seguidores hacen todo lo posible por demostrar por qué unos, u otros, son los mejores para gobernar el país. Y es que no son pocos los que tiran de ingenio para dar a conocer las medidas.

Prueba de ello ha sido el vídeo que ha aparecido en redes sociales. Todo Twitter se encuentra buscando el autor de esta canción "cantada" por el propio presidente del gobierno. Gracias a un gran trabajo de edición y al poder de una inteligencia artificial con la voz de Pedro Sánchez, han conseguido crear el tema.

"He estado liado haciendo mi trabajo, pregúntame lo que quieras y te lo explico rápido" es uno de los versos de la canción que explica todas las medidas que el gobierno de coalición ha logrado. Desde bajar el paro a subir el SMI.

El primer tuit que dio a conocer el vídeo lo publicó El Hermatoncrítico y cuenta ya con más de 407.000 reproducciones, aunque al poco tiempo el tuitero Mr. Handsome, la cuenta parodia del presidente, sorprendía con una versión de la canción que muestra imágenes de la película Supermascostas.

Jajajajajajajaja no sé a quién hay que darle las gracias por esto pero 🫶🏻 pic.twitter.com/MN1Ar6kknZ — Mr. Handsome (@pdrsnche) July 17, 2023

Ambos vídeos se han llenado de comentarios en los que "no pueden creer" lo que están viendo. "Se nos va muchísimo y me encanta" o "No sé a quién darle las gracias" han sido algunos de los mensajes más repetidos.