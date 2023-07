La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue dando mucho que hablar. Este lunes, la revista ¡Hola! ha publicado la segunda parte de la exclusiva acerca del enlace. Esta ocasión, la publicación ha mostrado las declaraciones del novio.

"Nos hemos casado y hay una frase que se repite: 'Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre', y está llena de significado", señala el marido de la marquesa de Griñón que, además, comenta en la revista que Tamara "es mágica, generosa y no tiene ningún tipo de maldad".

"Después de habernos casado, lo que nos hace ilusión es tener hijos. Pero cuando vengan", agrega el empresario que, sin embargo, señala que los niños, si es que vienen, será cuando así tenga que ser y que su deseo sería tener, como máximo, tres niños.

Unas declaraciones que han sido muy comentadas en el Club Social de El programa de Ana Rosa, desde donde Alessandro Lecquio ha espetado: "Parece sacado de una película de Disney. Que alguien le deje claro que el cónyuge no lleva el título de marqués". Por su parte, Isa Pantoja ha destacado que, aunque les desea toda la felicidad del mundo, no cree que la relación entre Tamara e Íñigo vaya a durar mucho.

También Adriana Dorronsoro ha querido apuntar que las declaraciones de Onieva eran "demasiado empalagosas". Ante esto, Sandra Aladro ha agregado que "es el reportaje de una boda": "¿Qué esperáis?". El conde, además, ha recalcado que no cree en la espiritualidad del marqués consorte: "Yo eso de que él rezaba todas las noches no me lo creo. Más que nada porque él era más de acostarse por las mañanas que por las noches... Por su trabajo, lo digo".

El tratamiento natural de fertilidad de Tamara Falcó

Asimismo, desde el plató de Telecinco, Antonio Rossi ha explicado en qué consiste el tratamiento natural al que se está sometiendo la marquesa de Griñón para poder quedarse embarazada: "Ella tiene 41 años y la gente ya está con la cuenta atrás para ella. Siempre se focaliza en la mujer, hay un tufo machista aquí... Alucinante".

Respecto al tratamiento de Tamara Falcó, Antonio Rossi ha apuntado: "Es novedoso, vinculado a una fundación católica. Lo que hacen es apoyar de una forma natural al matrimonio para que, a base de vitaminas naturales, concentración y demás puedan desarrollar una mayor fertibilidad".

"Es una red de experto de naprotecnología en España, nuestra visión es ayudar a los matrimonios con problemas para ser padres poniendo la salud en primer lugar. Se facilita un servicio integral a matrimonios con problemas de fertilidad", ha agregado el colaborador que, además, ha señalado: "Se basa en el diagnóstico y el tratamiento de fertilidad natural para abordar el problema desde el ámbito científico, es un proceso no invasivo y sin efectos secundarios que respeta la naturaleza humana".

"Aborda la raíz del problema. Está abalado por más de 40 años de estudios y prácticas clínicas en Estados Unidos, persigue el bien del matrimonio y los dilemas morales de la reproducción artificial. La persona siempre es el valor principal, tanto el matrimonio como el bebé por nacer... El tratamiento sana las causas de infertilidad para ser padres naturalmente", ha sentenciado Antonio Rossi que, además, ha explicado que no sabe a ciencia cierta si la pareja parte de un problema de infertilidad.