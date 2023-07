Bebe Rexha corta con su novio por criticarla al engordar: "Tu cara ha cambiado ¿Debería pretender que no ha pasado?"

Bebe Rexha se ha convertido en una de las cantantes más conocidas del panorama pop actual. La intérprete neoyorquina saltó al estrellato gracias a su disco Expectations y, desde entonces, sus fans no han dejado de apoyarla en todo momento.

De hecho, no solo en el mundo de la música estaba triunfando, sino que en el amor aseguró sentirse "muy afortunada" tras conocer a Keyan Safyari. El romance, que comenzó en 2020, parecía ser perfecto y así lo explicaba la propia cantante: "Este chico es especial. Es cariñoso, me cuida, comprende mi carrera y lo que hago. Mi familia lo ama".

O al menos, así fue hasta que la artista comenzó a ganar peso. En mayo, la cantante confesó sufrir Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), por lo que comenzó a engordar. Un problema que a ella parecía no afectarle en demasía, pero por el que recibió una gran cantidad de críticas.

Bebe Rexha seems to have broken up with boyfriend Keyan Safyari and shares text of him calling out her weight gain:



“I always said I would be honest with you and your face was changing so I told you it was... that was the conversation we were having and you asked. Because I… pic.twitter.com/NONOjdWoY9 — Pop Crave (@PopCrave) July 16, 2023

Aunque, sin duda, la que más le ha dolido ha sido la del que parecía ser el amor de su vida. Por ello, tras tres años de relación, Bebe ha puesto punto y final a su romance con el cineasta. Así lo compartía a través de su cuenta de Instagram.

La artista ha mostrado uno de los duros mensajes que recibió de su pareja, donde él aseguraba ser "sincero" con ella: "Hey. Nunca dije que no fueses guapa o que no te quisiese. En realidad, dije lo guapa que eras y lo mucho que te quería. Pero siempre dije que sería sincero contigo y tu cara estaba cambiando, así que te dije lo que estaba pasando".

"Esa era la conversación que estábamos teniendo y tú preguntaste", se excusa Safyari, "Porque me preocupo. ¿Preferirías que te mintiese? Te has engordado 15 kilos, obviamente has ganado peso y tu cara ha cambiado. ¿Debería pretender que no ha pasado y eso estaría bien?".

De hecho, intenta darle la vuelta a la conversación haciéndose la víctima: "Vamos, me engordé un kilo y me llamaste 'gordito'. Eso no significa que no me quieras. Si estás intentando encontrar razones para romper, esto tiene sentido; pero no es la razón real. Si no eres feliz conmigo, contigo o con la vida y no ves un futuro en nosotros, entonces vale y esa es la razón. No utilices algo como esto como arma por tu rabia, ansiedad o cualquier inseguridad que puedas tener. Sabes que siempre te encontré bella y te quise, a pesar de todo".

Para el cineasta, lo más importante era que él siempre la encontró "bella" y la quiso "a pesar de todo", por lo que le recomienda "pensar sobre las cosas" y "hablar con un terapeuta".

Unos mensajes que la artista de origen albanés no está dispuesta a aceptar. Así lo explicó hace unos meses a través de sus redes: "Entiendo que somos personajes públicos y llama la atención, como yo, que era muy delgada, pero no entiendo. Nadie sabe por lo que la persona puede estar pasando. Estamos en 2023, no deberíamos hablar del peso de la gente".