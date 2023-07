Las emotivas palabras de Irene Rosales hacia Kiko Rivera antes de ser operado de corazón

El hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, volvió a ser ingresado en el hospital el pasado viernes, nueve meses después de sufrir un ictus. El DJ habló de su estado de salud en una story de Instagram en la que aparecía con una vía en el brazo: "La vida me vuelve a dar un susto".

Su vuelta al hospital no fue en vano. Hoy Kiko va a someterse a una complicada operación de corazón en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. "Una parte de mi corazón no funciona en condiciones", aclaró el andaluz por redes sociales, especificando que la cirugía en cuestión será un cateterismo cardíaco.

El revés que sufrió Kiko ha servido para unir al DJ con su madre, con la que no se hablaba desde hace tiempo. Sin embargo, la cantante acudió al hospital a ver a su hijo, como él contó en Instagram: "Gracias Mamá por venir a verme por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria". Irene Rosales, la mujer del andaluz, también ha querido mostrar su apoyo por redes sociales: "Aquí vamos a estar a tu lado siempre porque somos un equipo. Te quiero, te quiero para los momentos buenos, te quiero para los momentos menos buenos y te quiero a mi lado siempre".

Irene Rosales sobre Kiko Rivera en 'stories' de Instagram. @irenerova24 / Instagram

La modelo no quiso hacer referencia a la presencia de su suegra ni a la reconciliación entre esta y el DJ. Sin embargo, el estado de salud de Kiko parece haber tocado también su estado emocional. El cantante se mostró arrepentido en Instagram ante la situación que había vivido durante meses con su madre.

"Perdón, perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos y así va a ser", eran las palabras que dedicó Kiko vía Instagram a Isabel Pantoja, horas previas a una intervención quirúrgica que cambiará por completo el rumbo de su vida.