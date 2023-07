Tamara Falcó revela que ya está pensando en ser madre con Íñigo Onieva: "Me preocupa el reloj biológico, pero también confío en Dios"

Tras una multitudinaria boda que duró tres días y tuvo los ojos de toda España puestos en ella, Tamara Falcó e Íñigo Onieva están disfrutando ahora de la luna de miel, que comenzó en Johannesburgo (Sudáfrica). Sin embargo, parece que ya están pensando en sus planes tras volver de viaje: tener hijos.

Muchos se ha especulado con el deseo de la marquesa de Griñón de ser madre, y lo ha confirmado ella misma a través de una entrevista en exclusiva con ¡Hola! que también ha contado con el testimonio de su marido.

Después de casarse, la atención está puesta en que amplíen la familia, algo que la socialite siempre ha querido y ha hablado "muchas veces" con su actual marido. "¿Cuándo viene el primer hijo? Para cuando Dios quiera y ojalá quiera. Ya estamos abiertos. Sí, sí, sí. Creo que para después del viaje de novios...", declara la hija de Isabel Preysler a la citada revista.

"Los que vengan, los que vengan", responde ante la cantidad de hijos que tiene en mente tener. Aun así, confiesa que, para ello, no utilizará ningún tratamiento de fertilidad, como se ha comentado.

"No es verdad. Pero, desde hace varios meses, estoy con un método natural que se llama Fertilitas. Me lo comentó una amiga y es un método para medir tu cuerpo y asegurarte de que está bien", sostiene Tamara Falcó, en referencia a este tratamiento que no es hormonal, sino que "es natural".

"No es un tratamiento de fertidilidad como tal, pero te van estudiando tu cuerpo. Aunque es laborioso, es un proceso muy bonito", explica la marquesa, de 41 años. "El amigo de mi hermano ya me avisó que se tarda, porque hay que reunirse con una monitora, conocer tu cuerpo...".

"Claro que me preocupa (el reloj biológico), pero también confío en Dios, y si quiere que tenga hijos, los tendré", opina, sobre su maternidad a los 41 años. Aun así, asegura que no se plantea congelar óvulos: "No me quiero ver en esa tesitura. Primero vamos a ir por la vía natural. Por eso me he preocupado en tener el cuerpo sano. Si después tenemos problemas, ya veremos".