El aplaudido y viral discurso de Gloria Santoro por la infidelidad que sufrió una invitada: "Que se lo hubiera pensado"

La presentadora Gloria Santoro está estos días al frente y en solitario del programa En Compañía, de la televisión Castilla-La Mancha Media, que normalmente comparte junto a Ramón García, que este verano está inmerso en la grabación de El Grand Prix (La 1).

En la sección de El Salón recibían a un par de personas que buscaban pareja. Una de ellas era Inés, una mujer de 68 años que se separó de su marido con tan solo 27, aunque años después se reencontraron en Tenerife y se dieron otra oportunidad, que no acabó de funcionar.

"Al nacer nuestra hija yo seguía con nuestro trabajo y mi prioridad era mi hija, que me necesitaba más que él. Y quizá dedicar tanto tiempo a la niña y menos a él, nos fuimos separando", contaba Inés, cuya historia continuaba.

"Él tenía un trabajo de noche, en la discoteca, rodeado de juventud... y lo que pasa en estos sitios, sin querer, acabas cayendo y hubo infidelidad por su parte", contaba la señora, que ahora busca de nuevo el amor.

Pero la forma en la que la mujer pasó por algo por el asunto indignó en cierta medida a Gloria Santoro, que quiso opinar sobre el asunto, en un discurso que ha sido muy aplaudido en redes sociales.

"Lo ha contado tan sutil que no me atrevo a ponerte un pero, pero déjame que te diga que cuando se tiene un hijo las madres y los padres tenemos que dedicarnos a los hijos y a mí esto de 'es que quiere más al bebé y no me dedica más tiempo a mí'... decía Santoro.

"Si queréis hacemos cambio y nosotras nos vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Criar es muy complicado y aquel que considere que no le dedicamos tiempo, que se lo hubiera pensado dos veces", sentenciaba la presentadora antes de seguir entrevistando a Inés, en busca de un nuevo amor.