Fuertes demoras en ocho líneas de Cercanías de Madrid por una avería en Atocha

Una incidencia en la infraestructura de la estación de Atocha ha provocado fuertes demoras en ocho de las diez líneas de Cercanías de Madrid durante la mañana de este lunes.

La empresa de transportes ha comunicado la incidencia en su cuenta de Twitter en torno a las 6.02 horas, explicando que las líneas C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8 y C10 estaban sufriendo retrasos de entre diez y quince minutos.

Once minutos más tarde, Cercanías ha publicado un nuevo tuit alertando de fuertes demoras en ambos sentidos.

Ha sido a las 6.33 horas cuando la compañía ha anunciado que la incidencia había sido subsanada y que, por lo tanto, los trenes comenzarían a retomar paulatinamente su frecuencia habitual.

Los usuarios no han dudado en expresar su enfado por estos nuevos problemas. "No me puedo creer que todos los días haya problemas" o "nada como volver de vacaciones para comprobar que todo sigue igual" han sido algunas de las quejas publicadas en respuesta a las alertas de demora.

Buenos días, llevamos una temporada que es imposible viajar en cercanías. No me puedo creer que todos los días haya problemas.

Espero que al menos no sea como hace dos lunes, que para un trayecto de 35', tardé 1h30' — Poraquiporalli (@Chata_azul) July 17, 2023

Nada como volver de vacaciones para comprobar que todo sigue igual — Noemí (@Oceania132) July 17, 2023

También ha habido quienes, preocupados por no llegar a la estación para embarcar en trenes de media y larga distancia, han preguntado a la compañía sobre la política de devolución del importe del billete, aunque por el momento no ha habido respuesta pública.