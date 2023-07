Junts y ERC se enzarzan en reproches mutuos a una semana de las elecciones

A una semana de las elecciones generales del próximo domingo 23 de julio, Junts y ERC han incrementado este domingo sus arremetidas los unos contra los otros. En el acto central de campaña de JxCat en Amer –el pueblo natal del expresidente del Govern Carles Puigdemont–, la cabeza de lista de la formación, Míriam Nogueras, ha afirmado que los votos el 23-J "no pueden servir para apuntalar partidos españoles", sino para "hacer fuerte" y "apuntalar Cataluña", en una crítica dirigida al jefe de filas de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, aunque sin mencionarlo.

"El 24 será tarde para tener una Cataluña fuerte", ha advertido la candidata de Junts, que ha reclamado los votos para su formación para "doblegar a la España fascista que censura y no paga", así como para doblegar "al monarca del ‘a por ellos’". "Ni PP ni PSOE: Cataluña y Junts", ha dicho.

También ha estado presente en el acto de final de campaña, aunque de forma telemática, vía streaming, Puigdemont, que asimismo, ha lanzado un dardo a ERC sin mencionar a la formación, al criticar a todos aquellos que "se desviven" por tejer alianzas con "partidos españoles", cuando la prioridad debería ser una alianza entre catalanes. En este sentido, ha asegurado que JxCat estará "en todas las trincheras en las que haya que defender Cataluña".

Por otro lado, se ha comprometido a "no ponérselo fácil" a Madrid, después de que el sábado, en una entrevista al diario ‘Ara’, afirmara que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, "no será presidente con los votos de Junts" tras las elecciones.

En la misma línea, la presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha advertido de que su partido "no está obligado" a investir a ningún jefe del Ejecutivo si este no plantea una solución para el conflicto catalán. "Junts no nació para investir a ningún presidente español", ha señalado, y ha remarcado que la cuestión "no es investir, sino avanzar hacia la independencia".

Por su parte, el candidato de Junts al Senado, Toni Castellà, ha llamado a todos los que votaron ‘sí’ en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 a apoyar la candidatura de Nogueras, y ha asegurado que la mesa de diálogo ha sido un fracaso. "¡Gabriel Rufián, te han tomado el pelo! Lo has perdido todo", ha dicho, y ha añadido: "Un partido amigo como ERC, el partido de Lluís Companys y Francesc Macià, no merece esto. No merece que lo lidere quien lo lidera. Llamamos a Rufián a volver a la estrategia unitaria del 1-O".

Ha estado, asimismo, presente en el mitin de Junts, el secretario general de la formación, Jordi Turull, que ha arremetido contra ERC por haber "dado la espalda" a la base del movimiento independentista. "No ayuda a la causa independentista halagar a Irene Montero", ha apuntado, en alusión a la cercanía de Esquerra en esta campaña a la ministra de Igualdad.

Además, Turull ha llamado a la movilización en las generales para dejar "con un palmo de narices" a los que quieren "eliminar" al independentismo. "No querían caldo, pues tendrán dos tazas", ha asegurado, y ha agregado: "Estamos en Amer. Si alguien tiene dudas de ir a votar, que lo haga por el presidente Puigdemont. Él querría votar, y no puede".

ERC, por su parte, después de una primera semana de campaña en que se había centrado en alertar del ascenso de PP y Vox y reprochar a PSOE, PSC, Sumar y comunes su "tibieza" ante la derecha, también ha elevado el tono contra Junts. El presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, en un mitin de su partido en l’Ametlla de Mar, les ha reprochado que le "importen poco" los catalanes y que se dediquen a "pelearse entre ellos" y en contra de Esquerra, en lugar de "ayudar" a ERC a lograr avances para Cataluña.

También ha recordado que en las protestas de hace años contra el trasvase del Ebro, los ciudadanos de l’Ametlla, de las comarcas del Ebro y de toda Cataluña "combatieron" contra el Gobierno español y el catalán, y "contra partidos de obediencia española y de obediencia catalana que obedecían de hecho a los intereses del Estado". "Si ganamos aquella batalla fue porque construimos un proyecto colectivo. Ojalá aquellos que se dedican a pelearse entre ellos y con todo el mundo se dedicaran a ayudarnos a defender las Terres de l’Ebre y Cataluña", ha dicho, en otra crítica velada a JxCat.

Por otro lado, el líder de ERC ha afirmado: "Si queremos ser un Estado, hemos de ser tan nación como sea posible". En este sentido, ha defendido la necesidad de que Cataluña tenga una economía, lengua y cultura fuertes y justicia social para alcanzar la independencia.

"Sabemos cuál es la receta que nos ha ayudado a ganar en momentos difíciles y en los que todos nos decían que era imposible. Y esta receta, que tantas veces hemos aplicado y que tantas veces nos ha ayudado a ganar, es la misma que nos tiene que ayudar siempre. No pensamos renunciar", ha señalado Junqueras.

Aragonès alerta de la extrema derecha

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que "la memoria democrática es el mejor antídoto contra el fascismo y la extrema derecha, que hoy amenaza de nuevo todos los derechos y libertades de Cataluña". Ha hecho estas declaraciones en el acto conmemorativo del 85 aniversario del inicio de la batalla del Ebro.