El hotel Ritz rompe su relación con Tamara Falcó "por el comportamiento de algunos de los invitados a la boda" con Íñigo Onieva

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue siendo noticia una semana después. De hecho, este mismo lunes ¡Hola! ofrecerá la segunda parte de la exclusiva que acordó con el ya matrimonio. De momento, ya se conoce la portada que saldrá en menos de 24 horas.

Pero hay más. Porque Fiesta ha dado una información que asegura que el lujoso hotel Ritz de Madrid ha roto su relación comercial con la marquesa de Griñón.

Según cuenta Jorge Moreno, redactor del programa de Telecinco, el motivo no es otro que el comportamiento de algunos de los invitados a la boda durante su estancia en el hotel.

Hay que recordar que el conocido hotel madrileño no solo fue el escenario de la fiesta preboda de Tamara e Íñigo, si no que además fue el lugar en el que los invitados al enlace se prepararon para la ceremonia. Al parecer, algunos de los invitados no habrían respetado los horarios de ruido ni las condiciones de la barra libre, tal y como dice la información ofrecida por Moreno.

Según esta, Tamara ha sido durante años imagen del hotel, convirtiéndose así en la única mujer española que representa a la marca. Pero esto, al parecer, parece que ya no volverá a ser así.

Una información que, en el mismo programa, desmintió Aurelio Manzano. "Me niegan que los invitados tuvieran un mal comportamiento, el hotel Ritz sigue encantado con Tamara y seguirá siendo su imagen", aseguró el periodista.