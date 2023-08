Por qué jamás debemos cortarle los bigotes a un gato

Los gatos son animales que han cautivado nuestros corazones. Aunque todavía les falta mucho en el proceso de domesticación (si los comparamos con los perros), los mininos ya son uno más en muchas familias y hogares españoles. Sin embargo, a nosotros nos queda aún mucho que aprender sobre sus cuidados y comportamientos para poder mantener una convivencia saludable y establecer fuertes vínculos con ellos.

De hecho, a veces cometemos errores a la hora de cuidarles, por falta de conocimientos, como lo de cortarles los bigotes. ¿Alguna vez has oído de alguien que le corte los bigotes a su gato? Las vibrisas, que es como los veterinarios y expertos llaman a los bigotes de los felinos, son pelos gruesos, largos y rígidos que se encuentran a cada lado del hocico, barbilla, sobre los ojos y en la parte posterior de las patas de los gatos.

Éstas son especialmente sensibles y útiles para nuestros mininos ya que les brindan información táctil al cerebro felino a través de impulsos eléctricos, proporcionándoles datos sobre la temperatura, amplificando su sentido del olfato y ayudándolos a calcular distancias, tamaños y formas de los objetos a su alrededor. Además, también favorecen su orientación, entre otras muchas funciones.

No obstante, aunque son un elemento muy útil para nuestros compañeros felinos, la realidad es que no son imprescindibles (especialmente cuando se trata de gatos domésticos), pero esto no justifica el corte o daño de los mismos por motivos estéticos por parte de los propietarios.

Las vibrisas en gatos que viven en casa siguen teniendo una funcionalidad muy diversa y, privarles de forma repentina de ellos puede causarles confusión, estrés, malestar, desorientación o desprotección, tal y como os contábamos en este artículo.

La experta en comportamiento felino Mireia Berenguer, explicaba también a 20minutos.es que, a efectos mecánicos, la pérdida de los bigotes en un gato es "como cortar otro pelo o perder otro pelo más, volverá a crecer".

"Sin embargo, es evidente que al gato le provocará inconvenientes como que no será capaz de desplazarse o relacionarse con el entorno igual de bien y, probablemente esté desorientado hasta que se adaptarse a no tener vibrisas", concluía.

Por todos estos motivos, no debemos cortarle los bigotes a nuestros mininos, pero tampoco preocuparnos si vemos que los pierde (ya que, de ser así, es muy probable que les crezcan nuevos).