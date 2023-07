Activistas realizan una performance en el Paseo Marítimo sobre la "realidad" de la pesca

Activistas del colectivo antiespecista València Animal Save han realizado este sábado una concienciación y performance en el paseo Neptuno de València sobre la "realidad" de la pesca, según ha informado la organización en un comunicado.

Pantallas y carteles sujetados por los activistas mostraban las duras imágenes de la industria pesquera mientras otras activistas informaban de lo que es el veganismo.

"Los animales marinos suelen ser los más olvidados, pero su capacidad de sentir hace que sufran una angustia inimaginable hasta la asfixia total, suponiendo las redes casi la mitad de plásticos encontrados en los océanos", ha señalado uno de los portavoces de València Animal Save.

Desde el colectivo se muestran en contra de toda la explotación animal "en la que entran los acuarios por el cautiverio que suponen o sus crueles entrenamientos para los espectáculos". Dénia Animal Save o el partido animalista PACMA son algunos de los colectivos que han asistido para participar en este acto.

Rosa Más, bióloga y voluntaria en entidades como Feumve por un menú vegano en todos los colegios y la protección de la infancia vegana, ha afirmado que "ni a nivel de respeto animal ni medioambiental, la pesca se sostiene".

"Técnicas como el arrastre arrasan los fondos marinos, destruyendo el frágil ecosistema integrado por corales y anémonas; es, además, una de las causas de regresión de las praderas submarinas del alga Posidonia oceánica, hábitat de muchos animales y que protegen la integridad de las playas. El grave perjuicio que la pesca causa en el medio marino es la consecuencia de considerar al entorno y a los demás animales como fuente de recursos que solo tienen valor según el beneficio que se pueda sacar de ellos. Esta mentalidad utilitarista y antropocéntrica ha sido la que nos ha conducido al desastre medioambiental que ahora estamos sufriendo", ha lamentado.

Y ha añadido: "Ya sea para evitar el sufrimiento de los animales o para proteger nuestros océanos, puedes eliminar tu apoyo a la cruel y destructiva industria pesquera dejando a los animales marinos fuera de tu plato. No hay forma humanitaria de matar a quien no quiere morir; fuera del agua los animales mueren por asfixia, sufriendo aunque no podamos oírles gritar", ha criticado.

Además, desde València Animal Save han indicado que "llevar a los niños a pescar les enseña que la vida de según que especie, no vale nada". "En el caso de muchos niños no van a pescar pero se les oculta todo el sufrimiento que padecen los animales marinos y el daño que hacen las redes de pesca que por un lado contaminan el agua y, por otro lado, se perjudica a muchos animales que se atascan en ellas ya que de lo contrario no querrían comer peces seguramente", opinan.

Próximas actividades

Una de las próximas actividades del colectivo será participar en la concentración antitaurina que tendrá lugar frente al Ayuntamiento de Alfafar el 19 de agosto a las 18.30 horas.

Por otro lado, el 29 de julio a las 11 horas realizarán una protesta frente al Oceanográfic en repulsa al cautiverio animal y todo lo que conllevan los acuarios.