¿Hubo un mensaje oculto en el final del 'Deluxe'? El plató de 'Sálvame' desmantelado

Nos guste o no, tanto Sálvame como el Deluxe son programas de televisión que han hecho historia en nuestro país. Formatos que han sido inspiradores para otros como El Chiringuito en España, o más allá de nuestras fronteras como el también mítico Suelta la Sopa de Telemundo en Miami.

Horas y horas de diversión, entretenimiento, telerrealidad sin guión y alguna que otra bronca épica. Un nuevo lenguaje televisivo que, como sucede ahora con los programas de los años 90, será recordado dentro de varias generaciones, e incluso revisado.

El fin de la era había llegado y estando por los pasillos de Mediaset a tan solo unas horas de que el plató Mila Ximénez cambiase para siempre tenía que entrar en esa fábrica de ilusiones y risas que fue Sálvame.

El último Deluxe, tuvo contó con mucha simbología. Recuerdos a colaboradores que no están, un Jorge Javier Vázquez siempre presente, y hasta un último baile 'chuminero' virtual de Lydia Lozano y a través de un holograma ya que la colaboradora no podía estar esa noche en el plató, que hizo la delicia de la audiencia.

Otro de los momentazos de la noche fue el del consejo de Mercedes Milá a los trabajadores de la productora y su zasca a la cúpula de Mediaset por, según ella, no entender el formato.

📹La pulla de Mercedes Milá a la dirección de Mediaset en el final del 'Deluxe': "Si no os han sabido entender aquí, alguno, os entenderán allí, otros" #hastasiempredeluxe pic.twitter.com/dMNBjInjAn — Tweets de tele (@teletuits) July 15, 2023

El fin del programa, transcurrió con total normalidad y sin sobresaltos pero dándonos momentos épicos como la entrevista íntima a Conchita, el día que una colaboradora orinó en la merienda de otra o el reencuentro de Kiko Hernández con Mercedes Milá.

¿Recuerdan el famoso meme de "está de viaje"...?

-La madre de Fani y tu madre muere...

-¡¡Shss!! No, está de viaje

¿La madre de Fani está de viaje?

-Sí, está de viaje

-Ah, ¿no ha muerto?

-No, está de viaje. pic.twitter.com/ZMKAwbp4KB — Jorge Moreno (@JorgeMoreno7) February 17, 2020

Pues así finalizaron para siempre el programa María Patiño, Terelu y Conchita, la poligrafista.

“Ojalá, cuando nos recordéis, se os escape una sonrisa…”. @maria_patino



“EL DELUXE ESTÁ DE VIAJE”😉#hastasiempredeluxe ••• pic.twitter.com/uq6dOw7on8 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) July 14, 2023

¿Os habéis dado cuenta de qué canción suena de fondo? "Welcome to Miami" dice la letra de este tema de Will Smith... ¿Habrá también Deluxe en Miami en la nueva etapa de Sálvame de la mano de Netflix?

Todo parece apuntar que, de un modo u otro, al Deluxe, como a Sálvame, también le queda cuerda para rato más allá de Mediaset. ¿Cómo lo harán? Solo cabe esperar, pero si nos ponemos a analizar la simbología del último programa... En ningún momento se habló de un cierre si no de una mudanza. ¿Hay alguna sorpresa más además de lo de Netflix? Tiempo al tiempo...