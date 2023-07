Así se vivió detrás de las cámaras el último programa del 'Deluxe' tras 14 años de emisión

Tras 14 años de emisión, Sálvame Deluxe ha echado el cierre para siempre. El icónico programa de Telecinco ha puesto punto y final a su emisión, y lo ha hecho con la emoción de muchas de las personas que han trabajado en él a lo largo de los años.

Redactores, reporteros, colaboradores... todos se despidieron el pasado viernes mientras que Socialité captó algunos detalles en el programa de despedida. En este tuvo lugar una entrevista a la poligrafista, Conchita, y el polígrafo a los colaboradores que reveló algunos de los secretos mejor guardados del programa.

Las cámaras de la cadena pudieron captar la emoción de los presentadores, las declaraciones de algunos colaboradores o las lágrimas de algunos trabajadores. Entre estas se encontraba algunas como Terelu Campos, Conchita, Chelo García-Cortés... aunque ninguna pudo reprimir la emoción al despedirse de uno de los programas de su vida.

"Qué afortunada soy, qué suerte tengo, siempre he contado que cuando empecé a trabajar me compré como una mochila virtual, una mochila de mentira, y en esa mochila he ido metiendo mi experiencia, y la mochila no está llena, pero esa mochila es mía y será mía siempre", confesó María Patiño emocionada.