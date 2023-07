El desternillante e inesperado cambio de tema en 'Viernes deluxe': de la depresión a los pedos

Mercedes Milá fue la madrina del último programa de Viernes deluxe. La periodista pasó un rato divertido, donde también aprovechó para hablar abiertamente sobre la depresión que le hizo apartarse de la televisión.

"Escuchar el dolor y no dar consejos", fue la opinión de la emblemática periodista sobre qué hacer por una persona que sufre depresión. Además, Milá mostró preocupación por los adolescentes que padecen la enfermedad: "Carecen de esa comunicación para decir que están mal".

La invitada aseguró ser "una persona con suerte" por haber trabajado toda la vida: "Nunca me han dicho que me debía retirar porque se escape algún pedo, que se me escapan".

¡¡¡Como nos gustan las conversaciones escatológicas!!! ¡Vivan las cacas y los pedos, sobre todo si son Deluxe! 💩#hastasiempredeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) July 14, 2023

De esta forma, la conversación cambió radicalmente su eje central para centrarse en los gases y deposiciones de los colaboradores. "¿Cuando se te escapaban pedos nos echabas la culpa?", preguntó Marta López. "Por supuesto", respondió Milá.

"A Maite Galdeano se le escaparon tres o cuatro cuando vino", apuntó Kiko Matamoros, provocando que las risas no cesaran en plató. Mereces mostró conocimiento sobre las heces. "Según la caca de las personas podrías decir como es una persona", le dijo María Patiño, consiguiendo la respuesta afirmativa de Mercedes antes de marcharse de plató.