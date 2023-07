Tu horóscopo diario: sábado 15 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 15 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Protección frente a las adversidades, el destino te sacará adelante frente a una situación difícil laboral o familiar. Tu vida está siempre llena de lucha o de situaciones difíciles, pero cuando ya todo parece estar perdido surge esa oportunidad que te saca del precipicio en el último momento. Algo parecido te va a suceder hoy.

Tauro

Hoy Venus, tu planeta regente, se hallará afligido y eso favorecerá los disgustos, decepciones o bajones en la vida sentimental, la realidad tiende a imponerse sobre las ilusiones y los sueños. No será un fin de semana demasiado agradable para asuntos del corazón, pero eso también te ayudará a ver lo que antes no querías.

Géminis

Te espera un día agradable y placentero, además hoy tendrás los pies en la tierra en mayor medida que en otras ocasiones y te preocuparás más por asuntos relacionados con el dinero y bienes materiales. Pero, en cualquier caso, te van a ir bien las cosas y es bastante probable que tengas una alegría con respecto a las finanzas.

Cáncer

De nada te sirve conseguir muchas cosas si luego no tienes nadie con quien compartirlo. La mayor victoria que puedes tener está en abrir tu corazón a los demás y compartir con los que te quieren la inmensa riqueza que atesoras en tu interior. Hoy te sentirás solo o incluso algo triste en algunos momentos, debes reflexionar.

Leo

Son grandes tus victorias en esta vida, y todas las cosas que puedes llegar a conseguir, pero también es muy grande tu corazón y tu generosidad con las personas que quieres. Hoy tendrás oportunidad de ver que esto no es un halago, sino una realidad, alguien a quien has ayudado mucho te hará un reconocimiento público.

Virgo

Desde el punto de vista astrológico hoy no será un buen día para los asuntos del corazón, no debes extrañarte si sufres alguna decepción o alguno de tus sueños íntimos se desmorona. Sin embargo, también será para ti un día de alegría porque al fin vas a saber donde estás parado realmente, y eso te dará seguridad y firmeza.

Libra

El fin de semana se abre de forma agradable para ti, necesitas paz y dejar descansar los nervios tras una semana algo difícil o con mucha incertidumbre. Pero hoy te espera un día alegre e incluso feliz porque alguien muy querido estará junto a ti, ya sea tu propia pareja, tu familia e hijos o tu mejor amigo, es un día intimista.

Escorpio

No pierdas el tiempo luchando y esforzándote por algo que no puedes ganar o un objetivo que no vas a llegar a conseguir, y ni siquiera es porque tú tengas la culpa o porque estés haciendo algo mal, simplemente vas por un camino equivocado o quizás has elegido una meta demasiado inalcanzable, pero hoy verás la realidad.

Sagitario

Hoy te mostrarás ante los que te rodean completamente feliz y triunfante, porque en el fondo eres un optimista y siempre ves el lado bueno de las cosas, sin embargo, esa no es tu realidad interior porque acabas de sufrir un gran desengaño relacionado con el amor o la amistad, y no obstante has decidido mirar hacia adelante.

Capricornio

Venus es el planeta del amor, pero no solo del amor que se recibe y del que se goza sino también del que se da generosamente y sin interés alguno. Cuando amas de verdad eres capaz de darlo todo y llegar a los mayores sacrificios y hoy tendrás ocasión de mostrar ese lado tan bello, altruista y desconocido de tu personalidad.

Acuario

Si muchas veces sacas al exterior ese Don Quijote idealista y guerrero que llevas dentro, hoy vas a sacar más bien a Sancho Panza porque te espera un día muy familiar y placentero en el que te vas a entregar a goces sencillos y de carácter doméstico. En realidad, necesitas cargar las pilas para volver de nuevo a tus ideales.

Piscis

Hoy tendrás uno de esos típicos días en los que das todo y, sin embargo, no solo no te devuelven nada sino que a veces puedes incluso llevarte las bofetadas. Se trata de algo a lo que ya casi estás acostumbrado, y luego a la larga el destino te recompensa con ayudas inesperadas, pero hoy quien más quieres te va a hacer llorar.