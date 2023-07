Isabel Díaz Ayuso: "El valor de la vida es único y lo esencial es invisible a los ojos. No todo se compra con dinero"

Tras el varapalo de esta semana, Isabel Díaz Ayuso ha descubierto que "el valor de la vida es único y que lo esencial es invisible a los ojos". Así lo ha manifestado este viernes por la tarde durante un mitin electoral en Alcalá de Henares, en el que ha estado acompañada de la número dos del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Marta Rivera de la Cruz, y la alcaldesa del municipio, Judith Piquet.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha participado en el acto de campaña para las elecciones del 23-J después de regresar este jueves a la Asamblea de Madrid tras sufrir un aborto espontáneo. "Estos días he vivido algo muy especial, lo mejor que me ha pasado en la vida. Y me ha enseñado que hombres y mujeres tenemos ante todo ganas de vivir, de amor, de familia y eso lo he encontrado en los dos sexos: en hombres y en mujeres", ha señalado.

La popular ha querido dejar claro, con respecto a la pérdida del bebé, que "nada de lo que me ha pasado a mí es poco frecuente, es todo lo contrario… le ha pasado a tanta gente que creo que, por eso, no merece la pena que yo lo haga personal". También ha mandado un mensaje de aliento a los que han pasado por lo mismo. "Quiero acordarme de todas las personas que lo han vivido y decir que me he dado cuenta de que el valor de la vida es único y que lo esencial es invisible a los ojos. No todo se compra con dinero", ha señalado, para añadir que "ellas han estado silenciadas o no han tenido la oportunidad que he tenido yo de expresarlo, pero qué bonito y qué importante es vivir esto".

"Por los mayores"

Además, Díaz Ayuso ha querido hilar fino uniendo su drama personal con la actualidad política y la economía. "Si nosotros como proyecto político no les damos voz a los que están ahí y no se les ve, quién lo va a hacer", ha aseverado.

La presidenta madrileña también ha pedido seguir trabajando "por los que no nacen, por los que han nacido, por los que están en camino, por los niños, por las familias, por los mayores, que son las personas que más me han demostrado que tienen en su cabeza su preocupación en el futuro".

Para la dirigente madrileña, es el momento de llamar "a todo el mundo a las urnas" y dar el "último empujón". A su parecer, la campaña está "sentenciada" y el futuro de España también pero hay que ganar, como en Madrid, "con ganas" y "arrasar".

"Tiene que ser una mayoría tan absoluta, abrumadora, que no quepa contestación, que tenga el presidente (Feijóo) la fuerza suficiente no sólo para gobernar y gestionar bien, sino para defender unos valores, unos valores que solo se defienden desde nuestro proyecto", ha subrayado.

Ayuso ha finalizado diciendo que "es el momento de recuperar las esencias, de volver a ellas, de ser el mejor PP y recordar que se va a defender una forma de ver la vida, brava, alegre, mestiza, plural, donde importa la empresa, la propiedad, el trabajo, la convivencia, las causas comunes, las tradiciones, el futuro".