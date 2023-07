Montero carga contra Rajoy tras decir que los animales y transexuales "no importan a nadie": "Las vidas trans sí importan"

Irene Montero no ha podido dejar pasar las declaraciones de este viernes del expresidente del PP Mariano Rajoy. La ministra de Igualdad ha cargado contra el popular después de que este dijera que la ley de bienestar animal o los transexuales son "temas que a nadie le importan".

Rajoy señaló este viernes en un mitin de la campaña electoral para el 23-J celebrado en Melilla que "qué aporta la ley del 'solo sí o es sí', como no seas un violador... qué aportan temas que a nadie le importa, por los que nadie pregunta. La ley del Bienestar Animal, que nadie sabe exactamente lo que es, los transexuales... eso no le importa. Hablemos de los temas que realmente le afectan a la gente".

"Señor Rajoy, las vidas trans sí importan", ha espetado la ministra en Twitter después de que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, también haya decidido responder. "Mariano Rajoy dice que la ley de bienestar animal y los transexuales no importan a nadie. Más allá de la falsedad y la zafiedad, no es la primera vez que se nos equipara a los animales a las personas LGTBIQ. Banalizar nuestras vidas y derechos provoca esto: deshumanización", ha manifestado.

No han sido las únicas que han querido salir al paso de las polémicas declaraciones. La Delegada de Gobierno de España en Asturias, Delia Losa, también ha querido contestar al expresidente del Gobierno. "Qué vergüenza de PP que ya no esconde sus prioridades. Quieren anular todos los logros sociales de estos cinco años y no se lo vamos a permitir", ha aseverado.

"Me la trae al pairo"

No es la primera vez que Rajoy se refiere a estas leyes en términos despectivos. Ya el pasado mes de mayo, antes de las elecciones municipales y autonómicas, el exdirigente sostuvo en otro acto de campaña de los populares que "el principal problema que tiene España" es la existencia de "un gobierno Frankenstein", del que dijo es responsable de "leyes ridículas, grotescas y absurdas" como la de bienestar animal, la ley trans o la del 'solo sí es sí'. Antes de esto, en el mes de febrero, dijo que "estas legislaciones no tienen nada que ver con los españoles, me la trae al pairo".