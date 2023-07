Por evadirme de la apacible crueldad del verano trabado por unas elecciones he sucumbido al documental de Netflix Robots asesinos, dirigido por Jesse Sweet, y he chateado un poco con lo nuevo de Google, Bard (bardo), que reconoce que no está conectado con el buscador, así que es un mero charlista absurdo que solo responde tontadas, en la línea de Chat GPT. Quizá Google solo pretende que los usuarios entrenemos a su ingenio capado.

Esto es un prejuicio y un sesgo, pero temo que la auténtica IA, la buena, debe de estar en manos de bancos y militares, y estos engendros dialogantes son migajas que van echando al público para que se entretenga y vea que el invento es inofensivo.

El documental Robots asesinos despeja esta ensoñación. Todos hemos visto evolucionar a los muñecos que corren, saltan y salvan obstáculos; a los horribles perros mecánicos que ya vigilan empresas e instalaciones: el documental muestra cómo se les puede acoplar una ametralladora, un misil, lo que sea.

Hemos visto cientos de drones dibujando preciosas coreografías y mensajes sobre ciudades chinas y occidentales. Lo que se explica en Robots asesinos es el concepto de enjambre autónomo: les das una misión, un objetivo y ellos lo cumplen. Se ve lo avanzados que están los engendros capaces de matar sin preguntar.

Al mismo tiempo hay mucha verborrea ética y grandes organismos preocupados por estos "avances" bélicos: todos tienen su frase en este spot de armas listas.

El documental de más miedo que alma. Así que hago una pequeña pausa para repescar algunas frases de Milan Kundera, que ha muerto a los 94 años. Son de La insoportable levedad del ser. Su país, entonces Checoslovaquia, fue invadido por los tanques rusos cuando en la llamada Primavera de Praga los checos quisieron libertad y salieron a la calle a pedirla en 1956. Ya sabemos cómo acaban las primaveras.

Cuando la novela apenas ha despegado, Kundera abre la segunda parte con esta frase: "Sería estúpido que el autor tratase de convencer al lector de que sus personajes están realmente vivos. No nacieron del cuerpo de sus madres, sino de una o dos frases sugerentes o de una situación básica".

Tan seguro está el autor de que la novela va sola, de que lo que cuenta es tan real y son tan sólidos los personajes, que se permite recordar que solo son palabras, frases. O quizá no está seguro pero necesita esa reflexión para seguir tirando de las vidas que ha puesto en marcha. El caso es que sigues leyendo porque quieres saber qué les pasa, qué sienten y cómo funciona ese mundo de palabras.

Otra incursión casi metafísica en medio de la trama:

"Tomás no se daba cuenta en aquella ocasión de que las metáforas son peligrosas. Con las metáforas no se juega. El amor puede surgir de una sola metáfora".

Cada reflexión es una espícula que se clava en la propia historia, la cuestiona y al mismo tiempo la hace indestructible, como se comprueba al releer cualquier texto de Kundera sin importar los años que lleve publicado.

Y la última cita:

"Sin saberlo, el hombre compone su vida de acuerdo con las leyes de la belleza aun en los momentos de más profunda desesperación".

Esta tres frases dan para una vida, irrigan las vidas de las personas que siguen latiendo en medio de los tanques rusos que ocuparon Praga como ahora ocupan trozos de Ucrania. Está todo latiendo en el mismo momento, todo a la vez en todas partes y Milan Kundera en medio, descifrando el devenir de las vidas sometidas a los imperios que les dicen qué han de pensar, cómo vestirse, qué leer, qué publicar, qué callar.

El documental de los robots asesinos muestra una ciudad construida para entrenar drones; salen muchos testimonios de expertos, pero lo que más espanta es la capacidad de matar de las armas autónomas. Los coches no saben circular solos todavía, los chats son una broma o un juego, pero las armas están muy afinadas. Hay muchos avances en medicina, biología, ciencias útiles, pero los robots asesinos llevan una vía independiente y reciben inversiones sin competencia. Salen unos químicos que se asombran de que al darle al OK de un Mac de seis años un programa de IA les ofrece 40.000 nuevas moléculas letales que cualquiera podría construir. Lo increíble es que las publicaron… se hicieron famosos… y les llamaron del Pentágono. Cambiando un cero por un uno, la máquina les facilitó el horror. El fin del mundo es algo trivial, está en un navegador.

Se ve una feria de armamento de Whashington donde se exhiben los mayores monstruos imaginables, es un asunto comercial, tantas balas por segundo, tantos drones en enjambre, tantos misiles Hellfire (fuego del infierno) puerta a puerta… Uno de los exmilitares inversores proveedores del ejército USA lo resume casi al final con estas palabras:

"No creo que mucha gente aprecie la estabilidad global que se ha logrado al tener una fuerza militar superior durante los últimos 75 años".

El documental es una especie de anuncio largo sobre la necesidad de conseguir y mantener la superioridad armamentista en inteligencia artificial. Toda la verborrea sobre acuerdos para limitar estas armas que pueden matar sin intervención humana es humo. Luego ves en su escaparate el misil Fuego del infierno o el enjambre asesino y te echas a temblar. Como escribió Kundera: "con las metáforas no se juega".

Y yo que solo quería evadirme de las inocentes elecciones que ocupan todo el espectro visible. Mejor no ver este documental. Al lado de estos bichos Terminator era un beato.