Gema López presume de piscina privada y de 'outfits' tras la cancelación de 'Sálvame'

Después de 14 años liderando la mayoría de las tardes de Telecinco, el pasado 23 de junio Sálvame llegaba a su fin. Desde entonces, muchos de los colaboradores y trabajadores que han acompañado a miles de espectadores cada día se enfrentan a un nuevo e incierto horizonte.

En el caso de Gema López, este vuelco laboral le ha llevado a aprovechar al máximo sus vacaciones de verano, alejándose de la tensión y ritmo frenéticos que ha conllevado su rol como colaboradora del programa de Telecinco. Ahora, la periodista se toma un merecido descanso poniéndose al sol y dándose un chapuzón en una enorme piscina privada que no duda en presumir a través de sus redes sociales.

A pesar de que no ha querido desvelar cuál es la ubicación exacta de su destino vacacional, la colaboradora ha mostrado varios de los rincones que conforman la espectacular finca en la que se está alojando.

Y es que el perfil de Instagram de la excolaboradora de Sálvame no ha parado de actualizarse en los últimos días. A sus 52 años, Gema López se ha convertido en la 'reina' de los posados veraniegos. Gafas de sol, vestidos vaporosos y un escenario de ensueño han protagonizado su feed de Instagram durante las últimas semanas.

Esta nueva faceta de influencer de la madrileña combina a la perfección con su posible rumbo empresarial que, desde hace años, compagina la colaboradora a través de su propia tienda de ropa.

Con respecto a su carrera televisiva, Gema López no cierra las puertas a Antena 3: "Me gusta trabajar, me gusta mi trabajo y, si cuentan conmigo, allí estaré". Aun así, ha dejado claro que actualmente lo que más necesita es relajarse y, sobre todo, disfrutar del verano.