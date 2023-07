Mercedes Milá, Ana Obregón, Fabiola Martínez... Los famosos reaccionan a la futura e inesperada paternidad de Bertín Osborne

Bertín Osborne será padre a los 69 años junto con la fisioterapeuta Gabriela Guillén. La noticia se conoció este miércoles después de que la revista Lecturas la anunciara en su portada y el presentador la confirmara poco después, diciendo que se trataba de "un accidente", pero que se haría "cargo" del bebé, unas palabras que, como era de esperar, agravaron la polémica de su inesperada futura paternidad.

En los últimos días han sido muchas las personas que se han pronunciado sobre el embarazo de Guillén, que contó en Así es la vida que comprendía las reacciones del presentador, que han sido muy criticadas. Entre las personalidades que han hablado del tema está Fabiola Martínez, la exmujer del cantante. "Mi labor aquí, como madre, es intentar que mis hijos tengan un vínculo con esa criatura", se limitó a decir, admitiendo que entendía a la modelo colombiana al tener ambas cosas en común.

Más allá del entorno íntimo de Osborne también habló del tema Ana Obregón, amiga del cantante. La presentadora ha dado mucho que hablar en los últimos meses por la llegada de Ana Sandra Lequio Obregón, su hija legal y nieta biológica. "Enhorabuena, Bertín. Cuánto me alegro y lo sabes. Tu suerte es ser hombre, así que no te criticarán", expresó.

Mercedes Milá, también conocida de Osborne, no perdió la oportunidad de dar su opinión sobre la reacción del conductor de Mi casa es la tuya. A la presentadora le pareció que las primeras palabras públicas del cantante, que dijo no estar "enamorado", no fueron las correctas.

"Me dirijo a Bertín Osborne. No sé si lo verá, pero me sale del alma", comenzó diciendo en un vídeo en el que le etiquetó. "Bertín, hijo, nos conocemos de hace muchos años, pero esta reacción tuya al embarazo de la chica con la que estabas, estás o lo que sea... Tu reacción de que este es un hijo no deseado es tan repugnante, tan triste, tan antigua", dijo.

Chabeli Navarro, expareja de Osborne, también ha sido dura con el presentador. "Como dice el refrán, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Pasen semanas, meses o años. ¡Aleluya!".