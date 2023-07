Todo lo que se sabe sobre el futuro GP de Fórmula 1 en Madrid

Todo apunta a que el sueño de los fanáticos del automovilismo que residen en la Comunidad de Madrid podría materializarse, puesto que la idea de que la capital albergue el Gran Premio de Fórmula 1 cada día parece más una realidad. De hecho, tanto el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, como el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, han dado a entender en las últimas horas que así será. Además, ya se han filtrado detalles de cómo podría ser el futuro circuito y la marca "Gran Premio de Madrid" ya ha sido registrada.

"Sé cuando se firmará"

Los rumores sobre el futuro Gran Premio de Formula 1 en España resuenan desde hace meses, pero este jueves el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente De los Mozos, realizó unas declaraciones en las que dió por hecho que la capital albergará la carrera. "Yo sé cuando se va a firmar el contrato y cuando se va a anunciar", afirmó De los Mozos. Sin embargo, aclaró que no puede precisar ninguna fecha por el contrato de confidencialidad. Además, declaró que tanto Madrid como Barcelona tienen desde diciembre la exclusividad para negociar con la Formula One Management (FOM) el Gran Premio de España.

La idea del presidente del Comité Ejecutivo de Ifema es que Madrid se convierta en un referente mundial de eventos deportivos. "No quiero traer una carrera quiero traer una experiencia", aseguró. Por esta razón, considera que Ifema es el mejor sitio para brindar dicha experiencia, puesto que "ningún circuito del mundo tiene 12 pabellones que puede utilizar al mimo tiempo que hay una carrera". Sin embargo, cabe destacar que el contrato que tiene Barcelona para realizar la carrera termina en 2026 y todavía se desconoce si renovará.

Negociaciones "por buen camino"

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida afirmó este viernes que "Las negociaciones van por buen camino", pero al mismo tiempo también solicitó "discreción" al respecto. "Es conocido y público que se está trabajando desde Ifema, Ayuntamiento, Comunidad y Cámara de Comercio para poder conseguir que la Fórmula 1 venga a la ciudad de Madrid", expresó el edil. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ya anunció en el pasado que si las negociaciones iban por buen camino el evento podría llegar en 2025 y dejar unos 500 millones de euros al año en la región.

Marca registrada

No obstante, estos no son los únicos detalles que han salido a la luz puesto que este viernes también se dio a conocer que la sociedad Formula One Licensing BV había solicitado el registro de dos marcas: Formula 1 Madrid Grand Prix y Madrid Grand Prix, según informó El Mundo. Las marcas fueron solicitadas en el mes de marzo y hasta el momento no cuentan con una identidad gráfica. Esta semana la solicitud fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y el proceso para completar el registro de ambas marcas durará entre ocho y catorce meses.

¿Cómo será el circuito?

Según informó el diario Marca el pasado mes de junio, se prevé que el futuro circuito tendrá una longitud de unos cinco kilómetros y que el diseño será diferente a los primeros que se filtraron. No obstante, destacaron que la "homologación definitiva" la realizarán 'in situ' los técnicos de la FIA, quienes comprobarán que el circuito cumple con todas las especificaciones y medidas de seguridad requeridas. De hecho, explicaron que hay tres puntos concretos que deberán ser analizados nuevamente: "un túnel no muy largo al estilo de Mónaco, una zona con puente y una curva peraltada artificial".