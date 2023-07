La Asamblea de Madrid 'cierra' por vacaciones con críticas de Vox y enfado de Más Madrid con el PSOE

La Asamblea de Madrid que salió de las urnas el 28 de mayo se constituyó el 13 de junio y este jueves, exactamente un mes después de su estreno, se ha quedado en 'standby'... hasta septiembre. El pleno para elegir a los siete senadores por designación autonómica que representarán a la región fue el primero y el último que se celebró tras la sesión constitutiva y las dos que se emplearon en la investidura de Isabel Díaz Ayuso.

La Cámara regional despidió su actividad tras haber dejado formadas las 18 comisiones que trabajarán esta legislatura y la Diputación Permanente, el órgano que garantiza la permanencia de la Asamblea fuera de los dos periodos de sesiones ordinarios —de septiembre a diciembre y de febrero a junio—. Fue un adiós breve, pues la sesión no superó la media hora de duración, pero no fue pacífico: llegó entre críticas de Vox por no celebrar ni sesiones de control ni plenos en julio y con un tremendo enfado de Más Madrid con el PSOE.

"Es una vergüenza", proclamó Rocío Monasterio sobre la no celebración de plenos y comisiones en julio, algo que su grupo reclamó en la Cámara. La portavoz de Vox, además, se quejó de que el Gobierno regional iba a estar seis meses sin control parlamentario de la oposición, teniendo en cuenta que el último ejercicio de este tipo se llevó a cabo en marzo y el próximo será a mitad de septiembre.

En intensidad de indignación en torno a lo que habían dado de sí los últimos días de actividad en la Asamblea rivalizó con Vox el grupo de Más Madrid. El detonante, en este caso, fue la conformación de las comisiones y, más en concreto, la de Presupuestos. El PSOE se hizo con la presidencia de esta comisión gracias a un acuerdo entre el PP, los socialistas y Vox, y en detrimento de la formación que lidera Mónica García, quien no ocultó su malestar con lo sucedido.

Históricamente, defendieron los progresistas, la presidencia de esta comisión fundamental para la tramitación de los Presupuestos regionales ha recaído en el grupo que lidera la oposición. En las elecciones adelantadas del 4-M, el grupo de Mónica García ya adelantó en votos al PSOE y se convirtió en segunda fuerza, aunque optó por ceder la presidencia al PSOE durante la legislatura exprés que finalizó el pasado mayo. Pero en el ciclo político que se acaba de abrir, Más Madrid no estaba dispuesta a renunciar y contaba con presidir esta comisión, algo que no va a suceder.

De hecho, se da la circunstancia de que el grupo líder de la oposición en la Asamblea no va a presidir ninguna comisión, pues el PP se ha hecho con 16 presidencias a las que hay que sumar la del PSOE y otra de Vox, que es el grupo minoritario. Los de Rocío Monasterio, de hecho, accedieron a la presidencia de la comisión que vigila las contrataciones en virtud de una 'derivada' de ese acuerdo que abrió la puerta a los socialistas en detrimento de Más Madrid.

El PP justificó la preferencia que tienen en el PSOE sobre los de Mónica García asegurando que consideran que sus propuestas son "más razonables" que las de Más Madrid. De esta formación, el portavoz 'popular', Carlos Díaz-Pache, señaló que es conocida "por dinamitar los puentes" y "recurrir al insulto". "Que esté apelando a la tradición y a la cortesía parlamentaria es, cuando menos, sorprendente", aseveró.

Tras la quietud... un periodo intensivo

La actividad a la Asamblea volverá en septiembre. Se espera el primer pleno, ya con sesión de control al Gobierno, a mediados de mes. A partir de ahí comenzará el primer periodo ordinario de sesiones de la legislatura. El proyecto de Presupuestos autonómicos para 2024 se tiene que registrar antes del 31 de octubre para su tramitación antes de final de año, una iniciativa legislativa del Gobierno que se sumará a otras anunciadas por Díaz Ayuso, como la reforma de la ley trans regional o la deducción para inversores extranjeros.

A estas se pueden sumar otros proyectos del Ejecutivo regional, ya que tiene total libertad para la iniciativa política gracias a la mayoría absoluta, por lo que a partir de septiembre la actividad en la Cámara hará olvidar, a buen seguro, la quietud estival en la que está sumido el parlamento de Vallecas desde esta semana.