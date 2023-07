¿Embarazo?, ¿un negocio juntos? 'El programa de Ana Rosa' comenta los posibles proyectos de Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras su boda

Hay quienes piensan que la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva parece haber sido, como lo definió en su momento el empresario, un engagement. Este viernes, Cristina Tárrega, desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, ha comentado cuáles son los posibles planes de la marquesa de Griñón.

Tras destacar que el enlace había tenido lugar el pasado sábado 8 de julio, la colaboradora ha recalcado: "Vale, el domingo, Tamara estaba consultando a una persona para saber si debía o no comenzar un negocio al mismo tanto por ciento con Íñigo".

Así, Tárrega ha explicado que Falcó se interesó por conocer todos los detalles como, por ejemplo, qué le supondría en caso de que el negocio no funcionase: "Estaba asesorándose sobre si montar un negocio con él o no. ¿De qué? No lo sé aún".

"Ella no lo tiene claro porque en el momento que se asesora y pregunta '¿cómo me va a ir si yo uno negocios con mi marido? ¿Cómo me va a funcionar, qué es lo que puedo ganar, qué es lo que puedo perder?'. Ojo, hay un planteamiento y una desconfianza", ha agregado la colaboradora.

Además, el matinal ha mostrado las declaraciones de Juan Avellaneda en las que el diseñador ha asegurado que la pareja podría intentar que Tamara Falcó se quedase embarazada durante la luna de miel. Sin embargo, Leticia Requejo ha recordado que la marquesa ha tenido que ponerse varias vacunas para poder hacer el viaje y, por ello, los médicos recomiendan esperar al menos seis meses para intentar concebir.