'Espejo Público' revela cuántos impuestos tendrán que pagar Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras la exclusiva de su boda

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido, como muchos colaboradores de televisión han apuntado, un auténtico negocio. Tras haber vendido la exclusiva del enlace por un millón de euros, los medios aseguraron que todo le habría salido gratis a la pareja que, el pasado 8 de julio, contrajo matrimonio en Aldea del Fresno (Madrid).

Sin embargo, este viernes, Espejo Público ha contactado en directo con Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros para comentar a qué impuestos deberá hacer frente ahora la marquesa de Griñón.

"Se rumorea que solo la exclusiva de ¡Hola! ha sido de un millón de euros. Tamara tiene una sociedad para gestionar sus derechos de imagen y por este millón de euros tendría que pagar un impuesto de sociedades del 25%, así que aquí estarían los primeros 250.000 euros", ha comenzado la experta.

Respecto a los patrocinadores de la boda, Suárez ha apuntado: "Tamara ha tenido un vestido que, aparentemente es regalado, al igual que el vino... Pero en realidad no son regalos, sino pagos en especie. Ella habrá firmado un contrato con todas las empresas por las que, en lugar de darles dinero, le han pagado en especie y las empresas tienen que declarar cuál es el importe de este regalo". Además, tal como ha explicado la experta, las empresas no pueden mentir "porque Hacienda puede revisar y si el precio no es el de mercado te pueden obligar a pagar más. Aquí tendría unos 350.000 euros, de los cuales un 25% iría a sociedades. También aquí tiene un importe que sumar a la cuenta".

Patricia Suárez ha apuntado: "Los regalos de boda también tributan y mucha gente no lo sabe. Este es un régimen diferente porque se considera que es una donación. Dependiendo de si te lo regala un familiar o tus padres tienes unas exenciones que no tienes si te lo regala un amigo. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, si tus padres te hacen una donación tienes una exención del 99%. Pero me temo que los 400 invitados de Tamara no eran sus padres, por lo que tienen que tributar. Hemos calculado que si cada invitado le dio 1.000 euros, porque es un boda de cierto postín, son 400.000 euros y esto significa que tendría que pagar un 16%, más o menos".

"Si lo sumamos todo, de 1.750.000 euros hay que restar unos 400.000 euros. Lo dividirán entre los dos y se les quedará limpia una cifra que, de todas maneras, es importante", ha sentenciado, finalmente, Patricia Suárez.