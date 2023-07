La nueva paternidad de Bertín Osborne a los 69 años ha sorprendido a todos. Incluso el propio cantante ha reconocido que el hijo que espera su expareja, Gabriela Guillén, no estaba planeado. Además, Osborne destacó que el niño era un accidente, pero se haría cargo de él y se ocuparía de que no le faltase nada.

Este viernes, tras el relato de Paloma Barrientos acerca de cómo estaban Gabriela y Bertín hace solo una semana en el cumpleaños de 'El Turronero', ahora ha sido Cristina Tárrega quien ha contado qué ocurrió con los amigos del cantante y cómo estos hablaron sobre la modelo.

Por su parte, Antonio Rossi ha apuntado: "Gabriela narra lo mismo que Bertín. No éramos pareja, habíamos roto y no teníamos una relación formal de dos personas que quieren convivir y tener una vida juntos". Sin embargo, Tárrega ha llevado la contraria a su compañero.

"Si tú no quieres tener un hijo con 70 años, no tienes relaciones o tomas medidas extra", ha apuntado la colaboradora que, además, ha contado cómo le presentaron a Gabriela a los amigos de Bertín: "Yo no pude ir, pero en esa fiesta se le trataba como la novia de Bertín. Mis amigos, que estuvieron en esa fiesta, la trataban como la novia de él. Yo llamé y me dijeron 'estoy con la novia de Bertín'. La presentó como su pareja".

Asimismo, Tárrega ha apuntado: "Amigos del entorno de Bertín Osborne me hablaban de Gabriela como su novia. Ahora que ha pasado esto ya no es novia ni lo ha sido nunca. Ayer les dije 'sois todos unos cínicos, hace cuatro días decíais que era su novia, ahora resulta que es la exnovia y que solo fue un rollo'. ¡No podemos ser así!".