Quiénes son los Mozos de Arousa, los jóvenes gallegos que triunfan en 'Reacción en Cadena' y en audiencias

El concurso de Telecinco Reacción en cadena (lunes a viernes, 20 h), presentado por Ion Aramendi, arrancó el diciembre pasado en las tardes de Telecinco y desde entonces ha sabido hacerse un hueco en la parrilla, con un interés que ha ido creciendo.

A ese éxito han contribuido, por ejemplo, unos muchachos de galicia que han despertado un gran interés dentro y fuera de la tele: Mozos de Arousa. Pero ¿quiénes componen y a qué se dedican estos tres campeones del concurso? ¿Cuál es el perfil y la historia de cada uno de ellos?

El equipo de los Mozos de Arousa está formado por tres jóvenes gallegos que residen en la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa. Borjamina (29 años) y Raúl (25 años) son hermanos y amigos de Bruno (22 años), el tercer integrante de este grupo campeón, al que conocieron hace seis años gracias a la Asociación Xuvenil Arousa Moza.

Borjamina y Raúl fundaron esta agrupación en 2017 con el objetivo de dinamizar actividades culturales y de ocio entre los jóvenes de su localidad. De hecho, parte del dinero del premio que acaben ganando lo van a destinar a mejorar las instalaciones de la sede de su Asociación.

La espontaneidad no es su única virtud, también lo es la de sus conocimientos, vocabulario, capacidad de adaptarse y relacionar conceptos. Todo eso ha hecho que hasta el momento los Mozos de Arousa hayan logrado mantenerse imbatidos en 35 programas hasta este viernes.

Así, han superando ampliamente al hasta ahora mejor equipo de Reacción en Cadena, el de los Coco Locos, que permaneció en el concurso durante 18 programas. Pero este no es el único récord del que pueden presumir, ya que han acumulado 202.734 euros, el premio mayor que por el momento se ha llevado nadie en el concurso.

El éxito de los Mozos de Arousa se ha sumado al del programa, que ha mejorado sus resultados de audiencia progresivamente. Desde su estreno, el concurso ha experimentado una evolución ascendente hasta alcanzar este julio su récord mensual con un 9,3% de cuota de pantalla (729.000 espectadores), tres puntos más que en diciembre de 2022 (6,3%), que fue su primer mes de emisiones.

Reacción en cadena también ha incrementado sustancialmente su share en el target comercial, hasta alcanzar su máximo histórico en julio con un 12,5% y destaca su aceptación entre jóvenes de 13-24 años (12,3% vs. 6,9% en sus primeras emisiones) y 25-44 años (12,1% vs. 9,4%) y entre los adultos de 45-54 años (11,9% vs. 8,7%).

El perfil de los miembros del grupo

BORJAMINA (29 años)

Licenciado en ADE (Administración y Dirección de empresas), trabaja coordinando y formando a jóvenes en proyectos europeos. Entre sus aficiones, destaca la vela, el piragüismo y el bádminton. Es DJ desde los 16 años y este año ha logrado pinchar en Benidorm Fest, cumpliendo uno de sus sueños, ya que es muy fan de Eurovisión. Entre otras curiosidades, destaca su pasión por el libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, cuyos ejemplares colecciona en distintos idiomas.

Se define a sí mismo como impuntual y maniático. Es ordenado dentro de su desorden y odia que le toquen y le cambien de sitio sus cosas personales. Borjamina aporta cordura y sensatez al equipo de los Mozos. En su opinión, su hermano Raúl no tiene filtro y Bruno es el pasional del grupo.

RAÚL (25 años)

Licenciado en Magisterio, trabaja ocasionalmente en colegios de su localidad y está estudiando las oposiciones para maestro. Futbolero, aficionado a los juegos de mesa y al pádel, se reconoce como cotilla y le encanta enterarse de todo lo que ocurre en Vilagarcía. Es muy bromista y, en ocasiones, se siente el más "infantil" del grupo.

Raúl es el único integrante de los Mozos que tiene pareja: sale con una chica de su pueblo desde hace 5 años.

BRUNO (22 años)

Estudiante de 4º de Derecho, está pensando en tomarse un tiempo sabático para viajar a Australia, vivir la experiencia y perfeccionar su inglés. Bruno es el "viejoven" del equipo, responsable y puntual, de hecho no soporta la impuntualidad de Borjamina. Parece el más tímido y vergonzoso de los tres, aunque no duda en seguir las bromas del presentador y "obedecer" a Ion Aramendi cada vez que le pide que mire a cámara y que mande curiosos mensajes a lo más diversos personajes. No soporta que le envíen interminables audios por Whatsapp y le encanta llevar la contraria a Raúl. Muy autocrítico y fácilmente irritable, reconoce que no tiene filtros y que cae en todas las bromas que le hacen sus amigos.