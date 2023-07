Déborah Fernández, de tan solo 22 años, salió a correr por la playa de Samil el 20 de abril de 2002 y, diez días después fue hallada muerta en una cuneta de la localidad de O Rosal, en Pontevedra, a 45 kilómetros de su lugar de partida. Desde entonces, su familia no ha dejado de luchar para hacer justicia.

Sin embargo, este viernes, más de 20 años después de la muerte de la joven, la familia ha decidido pedir el sobreseimiento del caso. Así, han denunciad la "indefensión" que siempre han sentido: "La justicia no nos ampara, no ampara a Déborah. No podemos permitir que se culpe a Déborah de su muerte".

Ante esto, el abogado de la familia ha destacado en una comparecencia ante los medios de comunicación que se ha decidido pedir el sobreseimiento de la causa. Desde el plató de El programa de Ana Rosa, Joaquín Prat se ha mostrado indignado y ha asegurado que si el culpable del asesinato de Déborah no está en prisión es por "la inoperancia y la desidia de la Justicia".

Asimismo, la madre de la joven asesinada ha apuntado: "Gracias por habernos acompañado durante 20 años. Habéis sido nuestra única compañía". Además ha destacado que la familia no puede permitir que, tras el asesinato de Déborah, "se mate también su dignidad": "Hasta aquí la vergüenza ajena".

"El fin de la vergüenza. En más de dos décadas nunca hemos sentido la protección de la Justicia. Hemos sentido su peso, pero no su protección. No nos sentimos amparados, ni cuando nuestra hija desapareció, ni cuando el cadáver apareció en una puesta en escena macabra. Más de dos décadas, ningún gesto, ninguna muestra de apoyo. La Justicia no es ciega, sino cegada. Tan solo la sensación de ser un recuerdo molesto, una página atravesada que no acaba de ser escrita. El error de morir de una manera inadecuada, hacer ruido con la memoria, mostrando los errores de la investigación y del proceso, todo tan incómodo. Y ahora, la vergüenza de la muerte súbita, en la que convenientemente coinciden el Fiscal y la defensa", ha denunciando la madre de Déborah.

Por su parte, desde el plató del matinal, Patricia Pardo ha recalcado que la familia siempre ha querido llegar al fondo del asunto y, por tanto, ahora le sorprende que pidan el sobreseimiento de la causa. Además, la periodista ha apuntado que tiene mucha relación con la hermana de Déborah y que esta le ha explicado que el asesinato de la joven les estaba haciendo sentir señalados en el pueblo.