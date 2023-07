Guerra de Ucrania - Rusia, en directo: última hora de la ofensiva militar de Putin, Zelenski, bombardeos, alerta nuclear, OTAN y las consecuencias económicas

Las autoridades rusas han denunciado este viernes ataques ucranianos con drones contra las regiones de Kursk y Voronezh. En Voronezh el ataque se efectuó contra la homónima capital regional, a unos 520 kilómetros al sur de Moscú, informó el gobernador local, Aleksandr Gúsev. Además, confirmó que las defensas antiaéreas de la ciudad detectaron tres drones a unos kilómetros de la capital y los destruyeron. El funcionario aseguró que el incidente no ha causado víctimas ni daños. Otro aparato no tripulado cayó anoche en la ciudad de Kurchátov, en la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, informaron las autoridades locales. Por el momento Ucrania no se ha pronunciado.

