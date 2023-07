Xavier Fortes lanza una indirecta al cara a cara de Atresmedia: "Si no hay moderación entraré a reconducir el tráfico"

En único debate para estas elecciones generales del 23-J con presencia de todos los partidos con grupo parlamentario propio en el Congreso ha comenzado con un dardo al cara a cara celebrado en Atresmedia. La presentación del debate ha comenzado aclarando las normas, donde el periodista de RTVE, Xabier Fortes, ha pedido que el tono del debate no sea "crispado", en referencia a lo ocurrido entre Sánchez y Feijóo el pasado lunes.

"Por experiencia reciente sabemos que incluso un debate cara a cara, solo con dos debatientes, puede ser crispado o hacer bastante ruido", ha dicho Fortes. El periodista ha añadido que en este caso el debate se producirá entre siete y, aunque les ha pedido que se "repliquen y se interrumpan", que lo hagan "dentro de una moderación u orden, porque sino yo tendría que entrar a reconducir el trafico".

No es la primera vez que Fortes hace referencia al tono del cara a cara de Atresmedia. En la previa del debate aseguró que no quería que en esta ocasión se repitiera lo del pasado lunes y que, pese a las interrupciones, intentaría que las argumentaciones de los debatientes no generaran ruido.

Ana Pastor, moderadora del debate de Atresmedia, reconoció este martes tras las críticas recibidas que "no pensó que el debate fuera tan bronco" y que "aunque podrían haber intervenido más", tener "un equilibrio es difícil" en este tipo de formatos. Por su parte, el otro moderador del cara a cara, Vicente Vallés, considera que hubiera sido un error interrumpir más a los candidatos y que "pasara lo que pasara, hay gente que no va a estar contenta nunca".

