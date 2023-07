Tu horóscopo diario: viernes 14 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 14 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy debes contar hasta diez antes de hacer cualquier cosa o tomar cualquier iniciativa porque vas a estar muy tenso e incluso agresivo, y podrías hacer mucho daño con tus palabras o tus obras, y casi sin que te des cuenta. Hoy las cosas se solucionarán mucho mejor por medios diplomáticos, aunque eso no suele ser lo tuyo.

Tauro

Estas ante un día armónico o afortunado. Urano transita por tu signo y hoy formará aspectos benéficos con la Luna, lo que te traerá acontecimientos agradables y placenteros relacionados con tu pareja y tus relaciones familiares más íntimas, muchas veces de forma inesperada. También el trabajo saldrá según tus deseos.

Géminis

Hoy también la Luna continuará transitando por tu signo, igual que ayer, solo que hoy podría sacar su cara menos simpática y hacer que estés más inestable o indeciso de lo habitual, tendrás tendencia a sacarle demasiada punta a las cosas. No estás ante un día malo, pero tú con tu actitud puedes hacer que sea un poco estéril.

Cáncer

A veces una calamidad, una grave crisis o una ruptura con un ser querido no solo no son todo lo malo que parecen, sino que podrían llegar a ser una verdadera bendición para ti. Solo así la vida te sacará violentamente de un mal camino o te alejará de una persona muy mala para ti, pero hasta ahora no te habías dado cuenta.

Leo

Triunfarás o saldrás muy airoso de una situación en la que todos creían que ibas a fracasar, esta es la gran sorpresa positiva que el destino te va a traer hoy. La suerte nunca te abandona y además ahora bastante menos porque tienes a Júpiter, el más afortunado de los planetas controlando tu destino. Gran éxito inesperado.

Virgo

El influjo favorable de Urano hoy te va a traer un día bastante exitoso en el terreno laboral y material. Tomarás decisiones muy acertadas y además eso tendrá su mérito, porque en apariencia no serán las decisiones más sensatas o aconsejables, te vas a dejar llevar por la intuición y, en recompensa, acertarás plenamente.

Libra

Hoy un influjo favorable de Urano te volverá más intuitivo, hábil y astuto de lo que ya eres habitualmente, y esto te será de gran ayuda para salir airoso de un día que se te presenta realmente complicado o difícil, sobre todo en el trabajo. Las cosas no serán lo que parece, sin embargo, tú sabrás encontrar el verdadero camino.

Escorpio

Protección o ayuda de amigos sinceros que te va a favorecer muchísimo en el terreno laboral y también en otros ámbitos. Este es un día inspirado y fructífero para ti y también lo será igualmente en el terreno personal, el destino te va a traer las ayudas que necesitas y alejará de tu vida a las personas que no te convienen nada.

Sagitario

Sigue adelante con tus planes y haz aquello que tú creas que es lo correcto, aunque los demás no sean de la misma opinión. En estos momentos debes de seguir el camino que te marca tu corazón porque tarde o temprano el destino te acabará dando la razón, y aquellos que ahora te critican luego te aplaudirán y te felicitarán.

Capricornio

Suerte en asuntos laborales y financieros, aunque hoy, a diferencia de otros días, te dejarás llevar mucho más por tu lado más intuitivo e incluso por tus impulsos, no serás tan frío o racional como acostumbras a ser habitualmente. También los asuntos del corazón te sonreirán, o tú vas a tener esa impresión. Alegrías y placeres.

Acuario

Gran actividad y espíritu de lucha que acabará dando sus frutos, aunque en este caso irás por caminos muy distintos a los que sueles ir la mayoría de las veces. La influencia armónica y dominante de Urano, tu planeta regente, te llevará por otras sendas diferentes y, sin embargo, vas a acabar llegando a la misma meta deseada.

Piscis

Una de las virtudes más bonitas que te adornan habitualmente es tu tendencia a devolver bien por mal, y hoy vas a sacar al exterior tu lado más humano y bondadoso. Las cosas no te irán del todo muy bien y tendrás que afrontar bastantes gastos, y, sin embargo, te preocupará mucho más la situación de un ser muy querido.