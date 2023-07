Moreno reivindica su "centralismo" frente a Vox y Espadas le reprocha los pactos del PP

"Se nota que estamos en campaña". Lo afirmó este jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la sesión de control parlamentaria a su Gobierno, que se desarrolló, a nueve días de las elecciones generales, en una marcada clave nacional en la que el líder del PP-A reivindicó su "centralismo" frente a la "radicalidad" de otras fuerzas, al tiempo que se enzarzó en una disputa con el PSOE-A a cuenta de los pactos alcanzados por unos y otros en varios territorios de España.

Tras las intervenciones del portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, y del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, Moreno resaltó que "si Vox dice que soy socialista, y usted [por Espadas] dice que soy Vox, es que estoy en el centro político de Andalucía, donde están la mayoría de los ciudadanos". El líder del Ejecutivo autonómico rechazó las acusaciones de ambos grupos y las calificó como "hiperbólicas" e "irreales", al tiempo que consideró que los ciudadanos que les escuchen pensarán que "menos mal que tenemos a un presidente centrado en Andalucía y no en la radicalidad" en la que, en opinión del popular, "se han instalado" tanto Vox como el PSOE.

A los de Santiago Abascal, en concreto, les reprochó Moreno que le acusen de ser "socialista" y se cuestionó si "no será más socialista un partido que une sus votos al partido de [Pedro] Sánchez para impedir que el que ha ganado las elecciones, como en Murcia, pueda gobernar".

No fue el único momento este jueves en el que se habló de los pactos alcanzados en otros puntos del país tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. De hecho, fue lo que provocó numerosos reproches entre Moreno y Espadas, que tildaron los acuerdos del contrario de "pactos de la vergüenza".

El socialista recordó que el PP ha pactado con Vox hasta "140 veces" desde el 28-M –este mismo jueves ha sido investido como presidente de la Comunidad Valenciana el popular Carlos Mazón con los votos de su partido y de Vox y este viernes se prevé que lo sea María Guardiola en Extremadura, dos comunidades en las que los de Abascal entrarán a formar parte del Gobierno autonómico–, algo que, en opinión de Espadas, supone "no ser de centro".

Moreno, por su parte, se mostró convencido de que "el PSOE necesita a Vox y Vox necesita al PSOE, ambos se retroalimentan, se necesitan mutuamente". Y preguntó al socialista si "no le da vergüenza" que su partido haya alcanzado acuerdos "significativos" en la última legislatura "con partidos como Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)". Y criticó que la líder socialista de Navarra, María Chivite, esté "dando patadas hacia delante hasta que pase el 23 de julio para volver a pactar con Bildu, que es lo que va a pasar". El popular también aludió al apoyo de su partido para "regalarle la Alcaldía de Barcelona al PSC a cambio de nada", y al hecho de "haber evitado que la Alcaldía de Vitoria y la Diputación Foral de Guipúzcoa caigan en manos de Bildu".

Para el presidente de la Junta, según manifestó, es "evidente" que los socialistas "no son conscientes de lo que ha pasado el 28 de mayo y de lo que previsiblemente va a pasar el 23 de julio", que no es otra cosa, dijo, que una "enmienda a la totalidad desde el punto de vista social por parte de los españoles y de los andaluces, porque no coinciden con esos pactos de la vergüenza".