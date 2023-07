Lo mejor de cada 'reality' en 'All Star Shore', de la MTV: luchar para que la fiesta continúe en las Islas Canarias

La saga de realities del corte 'shore', Jersey Shore, Gandía Shore, Acapulco Shore... da un paso más con una nueva versión de este formato en el que un numeroso grupo de personas se entrega a la fiesta como si no hubiera un mañana.

Este verano, el canal MTV pone rumbo a las Islas Canarias con el estreno de All Star Shore, el lunes 17 de julio a partir de las 22:00h. Un nuevo reality que seguirá de cerca las épicas vacaciones en las que se aventurará un grupo formado por algunos de los rostros más conocidos de la televisión.

14 participantes deberán convivir en una idílica villa en la que, compitiendo en parejas, enfrentarán numerosos desafíos para hacerse con el suculento premio en metálico de 150.000 dólares.

Angelina Pivanick (Jersey Shore), Bethan Kershaw (Geordie Shore), Blake Horstmann (Bachelor in Paradise), Chloe Ferry (Geordie Shore), Giannina Gibelli (Love Is Blind), James Tindale (Geordie Shore), Joey Essex (The Only Was Is Essex), Johnny Middlebrooks (Love Island), Karime Pindter (Acapulco Shore), Luis "Potro" Caballero (Acapulco Shore), Marina Gregory (The Circle: Brazil), Ricardo Salusse (Rio Shore), Trina Njoroge (Love Island) y Vanessa "Vanjie" Mateo (RuPaul's Drag Race) son los concursantes que pondrán rumbo a lo que creerán que son unas vacaciones de ensueño.

Lo que no saben es que esos días de descanso y diversión acabarán convirtiéndose en una auténtica aventura en la que deberán luchar en equipo si quieren que la fiesta continúe.

Un incipiente romance, inesperadas y dolorosas eliminaciones, nuevas parejas, lujosas recompensas, una amistad contra las cuerdas y mucha tensión serán solo algunas de las situaciones a las que deberán enfrentarse estos conocidos rostros que aterrizan en MTV el lunes 17 de julio a partir de las 22.00h con el estreno de All Star Shore.