Isabel Hurtado cuenta el tormento que vivió al enterarse del noviazgo de su exmarido Ginés Corregüela con Yaiza Martín

Ginés Corregüela no pasó desapercibido durante su participación en Supervivientes. La reciente incorporación de su exmujer, Isabel Hurtado, y su hija Marian al reality ¡Vaya vacaciones! está dando mucho de que hablar, sobre todo después de darse a conocer el noviazgo entre 'el rey de los bocadillos' y Yaiza Martín.

Isabel Hurtado ha contado en ¡Vaya vacaciones! cómo vivió el momento en el que se enteró de que Ginés, su exmarido, estaba manteniendo un romance con Yaiza Martín mientras estaba con ella. Como ya se desveló durante la emisión de Supervivientes, el exconcursante le había sido infiel a Isabel durante varios años.

La televisiva no pudo más con la situación y confesó ante su compañera Marta Peñate cómo se sentía: "A mí me ha hecho mucho daño". Los 35 años que Hurtado llevaba casada con Ginés se esfumaron en un solo día, como le contó Isabel a Peñate: "Yo me enteré un día antes de irse a Honduras porque esta estuvo hablando con él por teléfono, sonsacándole y al final confirmó que sí estaba con ella".

Isabel Hurtado cree que aunque cree que su exmarido, Ginés Corregüela, es "manipulable" también sabe "lo que quiere hacer" #VayaVacaciones#VayaVacacionesExtra2 https://t.co/2cjBga3QdU — Vaya vacaciones (@vayavacaciones) July 12, 2023

"Ginés se ha juntado con una mujer que es lo peor del mundo mundial", afirmó tajante la televisiva ante la mirada atónita de Marta. "Me quedé a cuadros, yo rompí de golpe", añadió Isabel, dejando claro que Ginés le pidió que no rompiese con ella y que "quedasen bien" por lo menos hasta que él saliese del programa.

"Eso ya lo tenían montado ellos"

Isabel Hurtado no se termina de creer la historia de Ginés y Yaiza. Cree que su exmarido le pidió cordialidad hasta la vuelta de Supervivientes para poder vender su historia con la canaria. "¿Para qué? ¿Para qué me monten el espectáculo?", arremetió enfadada, refiriéndose al divorcio con Ginés. "Eso ya lo tenían montado ellos", aseguró.

Y es que muchos seguidores del programa encuentran sospechosas las idas y venidas que tuvo 'el rey de los bocadillos' durante la emisión del programa. Isabel visitó a Ginés en la isla de Supervivientes y este la pidió una segunda oportunidad. Sin embargo, poco después, Yaiza Martín también acudió al programa y el televisivo se retractó de la petición que le hizo a su exmujer y continuó la relación con Yaiza.