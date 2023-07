Qué hacer este fin de semana en Barcelona: Paulina Rubio actúa en el Pride! y el cine al aire libre trae a ET

La ola de calor que ha azotado esta semana Barcelona ha dejado a muchos sin dormir por las noches, por eso, este fin de semana, la Sala Montjuïc propone un plan fresquito para entretenerse. El viernes a las 22 horas proyectarán al aire libre uno de los clásicos de toda la historia del cine: ET, el extraterrestre.

Además, el Poble-Sec celebra sus fiestas con actividades para todos los públicos y el Pride! llega a la capital catalana para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI+ con una manifestación el día 15 y las actuaciones de artistas como la mexicana Paulina Rubio o la doble ganadora de Eurovisión, Loreen.

Manifestación Pride! Barcelona con motivo del Orgullo LGTBI del pasado 2019 David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Barcelona celebra el PRIDE!

Barcelona celebra este fin de semana el PRIDE con los conciertos de Paulina Rubio y Loreen como platos fuertes en una edición que tiene como lema “El Orgullo de nuestras vidas. Cumplir años, acompañándonos, es crecer”. Junto a ellas, también actuarán artistas como Ptazeta, Eleni Foureira, Vicco, Rosa López y Agoney, entre muchos otros.

Además de las actuaciones musicales, el sábado 15 de julio, el evento organiza la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ para celebrar y reivindicar los derechos del colectivo.

Desde el PRIDE han querido hacer partícipe a todo el mundo y por ello, habrá un espacio para los más pequeños con el Pride Kids!, un rincón de cuentos y de juegos, con hinchables, camas elásticas, noria y mucho más.

Plaza Universidad; Hasta el 16 de julio; Entrada gratuita; pridebarcelona.org

Cartel de 'Instrucciones para hacerse fascista' de Mercè Arànega. La Villarroel

Arànega denuncia la ola del fascismo en la Villarroel

La actriz Mercè Arànega interpreta Instrucciones para hacerse fascista, un proyecto nacido de una reacción casi defensiva ante el aumento de la representación parlamentaria de partidos políticos de la extrema derecha en las instituciones españolas.

El show se basa en un ensayo de la escritora y activista italiana, Michela Murgia, con el que, con un texto lleno de ironía sobre el peligro de la propagación de la ultraderecha en nuestra sociedad, busca, mediante la provocación, una reacción del público.

Atànega se pone en la piel y hace suyos los pensamientos de Murgia convirtiéndose en la protagonista de este espectáculo que denuncia la oleada de fascismo en toda Europa, incluyendo España.

C. de Villarroel, 87; Hasta el 13 de agosto; Entradas a partir de 25 euros; lavillarroel.cat

El cantante australiano, Dean Lewis. LiveNation

Dean Lewis presenta 'The Hardest Love' en la sala Apolo

Dean Lewis aterriza en Barcelona para actuar en la Sala Apolo. El cantante australiano, elegido como artista de Apple Up Next en 2019, ha vendido más de 3,8 millones de álbumes y Ep's en todo el mundo, consiguiendo más de 7,5 mil millones de reproducciones hasta la fecha.

Su salto a la fama más internacional llegó con el tema Be Alright, que ahora cuenta con 3 mil millones de reproducciones y ha sido certificado más de 11 veces platino en Australia, 7 en Suecia y triple platino en Estados Unidos.

Ahora, actúa en Barcelona para deleitar a sus fans con su último trabajo discográfico The Hardest Love donde se encuentran algunos de sus recientes éxitos como How Do I Say Goodbye, dedicada a su padre, enfermo de cáncer, Looks Like Me o All For You.

C/ Nou de la Rambla, 113; 14 de julio; Entradas agotadas; sala-apolo.com

Imagen de la película 'ET, el extraterrestre'. ARCHIVO

'E.T, el Extraterrestre' en el cine al aire libre de Montjuïc

El cine al aire libre se ha vuelto en un clásico en Barcelona y más con el calor que hace por las noches. Cientos de personas se deciden por un plan diferente y entretenido como es ver una película bajo las estrellas.

Este fin de semana, la Sala Montjuïc proyecta un clásico del cine: E.T., El extraterrestre. En esta película llena de fantasía, ternura y optimismo, un pequeño ser de otro planeta se queda atrapado en la Tierra cuando su nave regresa sin él. Solo y muerto de miedo, se hace amigo de un niño que lo esconde en su casa y que intentará ayudarlo a volver a su casa.

La versión será la original, con voz en inglés y subtítulos en castellano.

Fosat de Santa Eulàlia; 14 de julio; Entradas agotadas; salamontjuic.org

La exposición 'Dentro fuera' de Nancy Holt en el MACBA. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona

El MACBA acoge la exposición más grande de Nancy Holt

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) acoge la exposición monográfica más grande que se ha hecho nunca en Europa de la obra de Nancy Holt, una artista polifacética de Massachusetts.

En la muestra se incluye una selección de los trabajos de Holt realizados entre el 1966 y 1992 en los que se encuentran varios formatos: vídeos, cine, fotografía, poesía, obras sonoras y esculturas. La estadounidense es considerada como una artista clave en la escena del arte neoyorquino, pionera en el campo de la instalación site-specific y la imagen en movimiento.

En esta exposición, titulada Nancy Holt / Dentro Fuera, se reflexiona alrededor de conceptos como lo son el lugar, la ubicación o la percepción esencial en la obra y su punto de unión con la naturaleza.

Plaça dels Àngels, 1; Hasta el 7 de enero; Entrada gratuita; macba.cat

El barrio de Poble Sec celebra este fin de semana su fiesta mayor. Ajuntament de Barcelona

El Poble Sec celebra su fiesta mayor

A los pies de Montjuïc, el barrio del Poble Sec celebra este fin de semana su fiesta mayor con una programación repleta de actividades para todos los públicos. El viernes, las fiestas empezarán con el tradicional pregón y con un ‘cercavila’ por algunas de las calles del barrio.

El sábado habrá una exposición de coches clásicos y el encuentro con los ‘Gegants’ del Poble Sec, que harán un recorrido hasta llegar a la Rambla. Más tarde, entrada la noche, sonará música en directo con un concierto de PD Petxina, Masta Quba y PD Rosha.

Y el domingo, habrá talleres de collage, un torneo de ajedrez, taichí y muchas cosas más. Por la tarde, volverá la música de la mano de Djs y por la noche, habrá un karaoke popular.

Poble Sec; Entrada gratuita; festamajorpoblesec.cat