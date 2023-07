¿Accidente, homicidio, o secuestro? Todo lo que se sabe sobre Émile, el niño desaparecido en Francia desde hace ya cinco días

Hace ya cinco días un niño de dos años y medio desapareció de la pequeña localidad de Le Vernet, en la región de Alpes de Alta Provenza, en Francia. El pequeño se llama Émile, se le perdió la pista en la tarde del pasado sábado y todo el país anda pendiente de su suerte.

Era el primer día de las vacaciones de verano para él. Rubio, de ojos marrones, de 90 centímetros de estatura, iba vestido con un top amarillo, pantalones cortos blancos y botas de montaña. Émile estaba jugando en el jardín de la casa de sus abuelos, a su cuidado, y no se sabe cómo pero desapareció.

Ninguna pista y "todas las hipótesis" abiertas

¿Accidente, homicidio, o secuestro? Rémy Avon, fiscal de Digne-les-Bains, asegura que "todas las hipótesis" siguen abiertas. Este miércoles confirmó que el niño seguía sin aparecer y que la búsqueda "no ha dado, por el momento, ninguna información nueva". A pesar de todos los esfuerzos, el fiscal reconoce que no tienen ninguna pista, ninguna información, ningún elemento que pueda ayudarles a comprender esta desaparición.

La última operación de búsqueda tiene lugar este viernes por la mañana y podría durar hasta las cuatro de la tarde. 52 gendarmes del escuadrón móvil Gap han sido movilizados para barrer varias parcelas en la salida de Le Vernet (apenas 125 habitantes). Será la última etapa de la búsqueda sobre el terreno.

Labores de búsqueda de Émile, en los alrededores de Le Vernet. TWITTER/RTL

Se han registrado las zonas escarpadas de los alrededores y todas las casas "de acuerdo con los residentes", declararon los gendarmes. Ahora comienza el "análisis de la considerable masa de información y elementos recogidos durante los últimos cuatro días", según comunicó el fiscal.

Los niños andan libremente por el pueblo

El pequeño escapó a la mirada de sus abuelos. "Mientras cargaban el coche delante de su casa sin portal, donde iban a pasar la mayor parte de las vacaciones, los abuelos no vieron salir al niño", declaró François Balique, alcalde de Le Vernet, a Franceinfo.

Según Balique, "algunas personas le vieron caminar por la carretera, pero no se preocuparon porque los niños circulan libremente por el pueblo...". "Le vieron pasar en el momento en que escapaba a la vigilancia de sus abuelos. No hay verjas. Los niños son libres en los pueblos, no hay peligro. Es un pueblo tranquilo. Solo hay turistas que vienen a pasear", añade.

‼️#AppelàTémoins lancé après la disparition à #Vernet samedi 8 Juillet du petit #Émile 2 ans ⬇️ pic.twitter.com/Z7JExQJKxB — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) July 9, 2023

Esa información la confirma el fiscal Avon: "Tenemos 125 habitantes que se conocen entre sí. No es raro, como en muchos pueblos de Francia y de nuestro departamento, que los niños sigan jugando fuera de sus casas, en la plaza, sin que nadie se preocupe".

No estaba solo con los abuelos

En el momento de desaparecer, Émile no estaba solo con sus abuelos. Según la Fiscalía, en la casa "también estaban presentes otros miembros de la familia", pero ni su padre ni su madre. Los medios de comunicación franceses informan de una reunión familiar con varios tíos y tías del pequeño.

Una fuente cercana a la investigación confirmó al canal BFMTV que unas diez personas en total pasaron el fin de semana en el domicilio familiar. Un vecino cercano también confirmó a los medios de comunicación franceses que había visto al niño el sábado por la mañana junto a otros niños.

La familia de Émile pasa sus vacaciones en Le Vernet desde hace veinte años, según declaró a la AFP el alcalde Balique. Los abuelos maternos del niño tienen allí una segunda residencia.

El alcalde no cree que se haya producido un secuestro. "Le Vernet es un callejón sin salida, se ve todo el tráfico. Estamos en Haute-Provence, un pueblecito de unas veinte casas, se ve todo. Yo lo descartaría. Creo que es muy poco probable. Aquí, cada coche que pasa es examinado, así son las cosas, así es la vida del pueblo", ha declarado.

La pista telefónica

Tras una búsqueda infructuosa, toca ahora la pesquisa tecnológica. Los investigadores intentan determinar con exactitud qué teléfonos se encontraban en la zona en el momento de la desaparición de Émile. En la zona solo hay una antena de telefonía móvil y la esperanza es que aporte información vital sobre la desaparición de Émile.

Esta antena registra sistemáticamente todos los números de teléfono móvil que pasan por las inmediaciones, así como la hora de conexión. Los investigadores van a revisar también todos los registrados por las otras seis antenas situadas en un radio de 20 km alrededor del pueblo, asegura Franceinfo.

Familiares de las víctimas del accidente en 2015 del avión Germanwings en el monumento en su memoria en la localidad de Le Vernet. Guillaume Horcajuelo / EFE

Un pueblo pequeño, pero varias tragedias

Se supone que Le Vernet es uno de esos lugares en los que nunca pasa nada. Pero en su caso la regla no se cumple. En 2008, los vecinos quedaron conmocionados por el asesinato de la encargada de una cafetería del pueblo. Recuerda BFMTV que Jeannette Grosos fue brutalmente asesinada por un joven cliente.

Siete años después, en 2015, el pequeño pueblo se vio directamente afectado por el accidente de un avión de Germanwings. El copiloto, Andreas Lubitz, estrelló deliberadamente su avión. Murieron 150 personas.