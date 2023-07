Miguel Lago se despide de 'Y ahora Sonsoles' y no logra que le renueven el contrato en directo "como hizo Pablo Motos"

El humorista y colaborador Miguel Lago se despidió este miércoles del programa Y ahora Sonsoles (Antena 3) en el que él llegaba a su fin de temporada, tal como anunció la propia presentadora, Sonsoles Ónega, a partir de lo cual hubo todo un intercambio de bromas entre ambos.

Lago, que ha protagonizado muchos momentos de tensión por su estilo descarnado, directo y en ocasiones excesivo, mantiene en cualquier caso una buena relación con la presentadora, aunque no dudó, siempre en tono de humor, en hacerle un claro reproche.

"A ver Miguel, que tú te vas ahora, que terminas la temporada...", decía Sonsoles después de un reportaje sobre masajes ilegales en las playas. "Los programas diarios no cierran temporada", respondía el cómico, en lo que le daba la razón la presentadora: "Nunca, nosotros no cerramos, como las gasolineras".

"Me he vestido de dorado en tributo a Elton John que se despidió de dorado y negro de United Kingdom. Y en tributo a ti", decía entonces Lago poniéndose en pie y mostrando su traje de color dorado.

En su look destacaban unos zapatos de un dorado brillante, con cristales, los mismos zapatos que se puso el día del estreno de Y ahora Sonsoles. "Dijo la crítica 'Sonsoles Ónega y los zapatos de Miguel Lago' brillan en su estreno", explicaba Lago.

"Quiero dar las gracias al equipo y a ti por la confianza y por una temporada televisiva inolvidable", aseguraba el cómico, que tras abrazarse con la presentadora, le decía "ahora me tienes que renovar en directo, como hizo Pablo Motos".

Pero Sonsoles Ónega tenía que dar paso a otro asunto más serio, por lo que no respondió, así que Miguel Lago insistía con humor: "Pablo Motos me renovó en directo, Sonsoles Ónega no, que lo sepa toda España".

"Luego hablamos", le dijo enigmática la presentadora antes de seguir con el programa.