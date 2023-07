El Parlamento Europeo se enroca en una lucha por la agenda verde que agranda las diferencias entre socialistas y conservadores

El veto del Partido Popular Europeo (PPE) a la Ley de Restauración de la Naturaleza, con la que se pretende revitalizar gran parte de los ecosistemas de la UE a largo plazo, acabó esquivado en el pleno de esta semana en Estrasburgo para alegría de los socialdemócratas, de los verdes y de los liberales, pero la foto sirve para ver cuál es la deriva en la Eurocámara; una dinámica que pone en jaque la agenda verde de la UE y que además ha evidenciado una ruptura total entre izquierda y derecha. "Que la ruptura, al menos en este tema, es enorme creo que es algo que no se le escapa a nadie". En eso están de acuerdo las fuentes consultadas por 20minutos en los dos grandes grupos políticos del Parlamento Europeo. Pero, ¿cómo se ha llegado a este punto?

La realidad es que más del 80% de los hábitats europeos están en mal estado. La Comisión propuso el 22 de junio de 2022 un reglamento sobre restauración de la naturaleza para contribuir a la recuperación a largo plazo de la naturaleza dañada en todas las zonas terrestres y marinas de la UE y alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la Unión. Según la Comisión, la nueva ley traería importantes beneficios económicos, ya que cada euro invertido generaría al menos ocho euros de beneficios.

Esta legislación, explican desde las instituciones, responde a las expectativas de los ciudadanos en relación con la protección y la restauración de la biodiversidad, el paisaje y los océanos, expresadas en las propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE). Y en ese contexto, la imagen en la Eurocámara es de división o al menos de ruptura de los bloques que han sido los tradicionales en esta legislatura.

En el lado a favor de la norma están los socialdemócratas, los verdes y los liberales, y el ponente de la misma es el español César Luena (PSOE). "La Ley de Restauración de la Naturaleza es una pieza esencial del Pacto Verde Europeo y está en línea con el consenso científico y las recomendaciones para restaurar los ecosistemas de Europa. Los agricultores y los pescadores se beneficiarán de ella", expresó tras la votación en el pleno, asegurando que el mensaje es "claro" y trata de defender la lucha contra el cambio climático.

Pero en este punto se mezcla lo político con lo ideológico... y se abre la brecha. El propio Luena explicó a 20minutos que los conservadores en la Eurocámara "han pasado del cordón sanitario al abrazo reaccionario" al adoptar los postulados típicos de la extrema derecha, "con una postura negacionista y hasta antisistema" en lo que se refiere a esta ley. El eurodiputado español, de todos modos, no se muestra sorprendido. "Esto es una toma de poder de Manfred Weber", el líder de los populares en la Eurocámara, dice Luena, que se está acercando a la derecha radical, "dentro de una trifulca que tiene con Von der Leyen".

Quien con esta trifulca política parece quedar en una posición delicada es la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Tiene que haber una reacción por su parte", pidió Luena, refiriéndose no tanto a su papel dentro del Ejecutivo comunitario "sino en el PPE", porque hay eurodiputados de la derecha tradicional "que sí están a favor de esta norma" y que, añade, "si no ven un posicionamiento" por parte de la dirigente alemana "temerán ser purgados" por el propio Weber.

Y detrás del escenario, las elecciones. "Hay un claro componente electoralista", apunta el eurodiputado socialista, quien considera al mismo tiempo que "lamentablemente no creo que la dinámica del PPE vaya a cambiar" en otros asuntos de aquí a junio de 2024. Queda menos de un año para las elecciones europeas, y Weber lleva meses oteando el horizonte en busca de al menos un acercamiento (si no un pacto) con el grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR), que preside la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y en el que se encuentran partidos como Vox o el PiS polaco.

Desde el PPE, en cambio, las fuentes consultadas huyen de puntos ideológicos o electorales e insisten en que "la ley es mala" y en que la Comisión Europea en su propuesta "no ha estado acertada". Los conservadores han acabado aliados en esta cuestión con la derecha radical y han ido endureciendo su discurso respecto a los objetivos climáticos planteados por Bruselas. El Pacto Verde es uno de los pilares fundamentales para la Comisión Von der Leyen y el impulso clave al mismo debería llegar antes de que acabe la legislatura.

Ya tras la votación de la norma, el eurodiputado popular Peter Liese aseguró que la ley "sale debilitada" porque sigue adelante gracias a una "estrecha mayoría" en el pleno. "Estoy decepcionado, por supuesto, pero al menos nuestro compromiso no fue en vano", comentó, y aseguró al mismo tiempo que la posición de los suyos no va a cambiar, incluso aunque eso suponga no solo un cara a cara con la izquierda, sino también con el Ejecutivo comunitario.

España, metida de lleno en el debate

En esta 'batalla' España juega un papel importante porque, en primer lugar, ahora el asunto con la ley de biodiversidad pasará a las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo, y lo hará en el semestre de la presidencia española del mismo. Pero, en segundo lugar, la cuestión de Doñana ha jugado un papel importante en las diferencias entre izquierda y derecha por la agenda verde de la UE.

El plan de la Junta de Andalucía para la zona levantó ampollas entre PP y PSOE, y el propio Manfred Weber acusó a Von der Leyen (y a la Comisión en su conjunto) de "hacer campaña" por Pedro Sánchez. Este choque se dio incluso antes de la convocatoria electoral del 23-J, pero sirve como imagen de las tensiones que se están viviendo. El Ejecutivo comunitario, a través del encargado de Agricultura, Virginijus Sinkevičius, avisó de que esa deriva era contraria a los planes de la UE, y lo hizo después de varias reuniones con las partes. Un problema nacional elevado a escala europea.

Y no es un tema acabado porque de hecho estos días el Gobierno central ha vuelto a la carga contra la proposición de ley del PP andaluz sobre la ordenación de regadíos en el entorno del parque, que continúa su tramitación parlamentaria. Para la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Teresa Ribera, Moreno es la "quintaesencia del cinismo" en un asunto, el de Doñana, con el que "a mí me engañó el año pasado, evidentemente este año no me puede engañar". Con engaños o sin ellos, en el Parlamento Europeo la distancia entre socialistas y populares parece casi insalvable.