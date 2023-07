Rebajas 2023: cuidado con la web que suplanta a Oysho con precios muy bajos

Rebajas de hasta el 70% por el verano. Esto es lo que nos ofrece una supuesta página web que, a simple vista, parece la página oficial de la tienda Oysho y por la que habéis consultado a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319). A pesar de que utilizan la imagen de la marca y las fotos de sus productos, esta web no tiene ninguna relación con la marca de Inditex.

Su URL no coincide con la oficial

A través del 'buzón de timos' de Maldita.es (timo@maldita.es), una lectora ha advertido de la web swimsropas.getresponsesite.com, que suplanta la identidad de Oysho. "Hice una búsqueda en Google para meterme a la página de Oysho y fue lo primero que me salió como anuncio patrocinado, no me fijé en el dominio, solo en el nombre", asegura. De hecho, si realizamos una búsqueda en Google de los términos "Oysho outlet" u "Oysho rebajas", también nos aparece esta página como página web patrocinada.

El sitio incluye supuestas ofertas de verano 2023 con descuentos de hasta el 70%. Pero, al pinchar en cualquier botón de la página, nos redirigen a una segunda página (beachinews.online) que también suplanta la identidad de Oysho usando su imagen y su logotipo para, supuestamente, vender productos de la marca. Sin embargo, nada tiene que ver con la página oficial de la tienda Oysho, cuya web es oysho.com.

Otras señales que indican que estamos ante una página sospechosa

Otra de las claves para sospechar de que una página es fraudulenta son los precios excesivamente bajos. En este caso, independientemente del producto, ninguno de los precios de la página superan los diez euros.

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) explica que las tiendas online deben incluir información sobre la empresa en su web. Datos como el Número de Identificación Fiscal (NIF), la razón social, el dominio físico, el nombre de la empresa y los datos de contacto deben estar reflejados en la página. Habitualmente, se encuentran en la parte inferior de la web dentro del 'Aviso Legal', pero en la web sospechosa que suplanta a Oysho no se incluye este apartado.

Además, las políticas de privacidad y de envío de esta web son breves en comparación con el documento de las políticas de privacidad de la web oficial de Oysho. Es una versión en PDF de 13 páginas, en el que se aclara desde quién es el responsable de nuestros datos hasta con qué finalidad van a tratarse o durante cuánto tiempo se conservarán, así como cuáles son nuestros derechos al respecto.