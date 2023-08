Qué fue de Yulia Demoss, la camarera rusa de 'First Dates' que debutó en España en 'Cuarto Milenio'

Yulia Demoss formó parte del staff de First Dates durante cinco años, pero decidió abandonar el programa de Cuatro en busca de otros retos profesionales.

En ese tiempo compartió miles de anécdotas con los solteros que acudían a diario a buscar el amor al restaurante junto a Carlos Sobera, las gemelas Zapata, Matías Roure y Lidia Torrent.

También formó parte de First Dates Café que contó con Jesús Vázquez al frente. La versión de mediodía del programa de citas no funcionó muy bien en audiencia y Mediaset decidió cancelarlo.

Tuvo su propia cita

En la entrega especial de 500 programas de First Dates en diciembre de 2017, Demoss decidió que también podía intentar encontrar el amor en el programa al ver el éxito que tenían algunos comensales.

Tuvo una cita a ciegas con Carlos, de 40 años y funcionario de Barcelona: "Soy una persona natural, adaptable a las circunstancias y abierta", afirmó en su presentación el soltero.

Yulia Demoss, en 'First Dates'. MEDIASET

Mientras que el barcelonés quiso tener una segunda cita, la rusa le explicó que no quería volver a quedar porque había muchas cosas que le gustaban de él: "Te veo menos cosmopolita que yo y casi no me has preguntado sobre mí".

Yulia Demoss y Carlos, en 'First Dates'. MEDIASET

Debutó en 'Cuarto Milenio'

No obstante, su aparición en First Dates no fue el primer programa de la rusa, ya que un tiempo antes participó en Cuarto Mileno, el espacio de misterio presentado por Iker Jiménez.

"Hice una recreación de una princesa noruega que se casó con un español y murió en extrañas circunstancias. Mi madre me regañó porque era un poco macabro, aparecía muerta en una tumba", comentó.

"La verdad es que no veía mucho Cuarto Milenio porque no llego a creer en las energías oscuras", explicó Demoss tras la grabación del programa.

Madre ucraniana y padre ruso

El conflicto armado entre Ucrania y Rusia golpeó de lleno en la familia de Demoss, ya que su madre es ucraniana y su padre, ruso. Ella nació en Moscú, donde vivió hasta que hace 11 años y, tras estudiar Relaciones Públicas y Publicidad, se trasladó a vivir a Madrid para labrarse una carrera en el mundo del entretenimiento como actriz y cantante.

"Sigo en estado de shock muy preocupada por mis familiares y amigos rusos y ucranianos", comentó en el inicio de la guerra la excamarera de First Dates.

Compartió serie con Maribel Verdú

En junio de 2020 rodó la serie de televisión Ana Tramel, que se emitió en RTVE y donde compartió reparto con actrices tan conocidas como Maribel Verdú o Natalia Verbeke.

"Basada en la novela Ana, de Roberto Santiago, se trata de un thriller de investigación judicial en el que la protagonista (Maribel Verdú), una brillante abogada junto a su equipo, se enfrentará a una gran corporación de industrias del juego. ¿Venceremos a los malos?", explicó Demoss en sus redes sociales.