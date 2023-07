Carlos Sobera se anima a cantar una ranchera con la guitarra de un comensal de 'First Dates'

Gregorio acudió este miércoles a First Dates en busca del amor y, para conseguirlo, llevó su 'arma secreta', su guitarra, que la compartió con Carlos Sobera.

"Es como mi novia, llevo muchos años tocándola, he estado en varios grupos de sevillanas, tengo discos grabados...", le dijo al conductor del programa de Cuatro.

Y, antes de dejársela, le advirtió: "Este instrumento me costó 5.000 euros, suena divino, pero canta, canta...", le dijo a Sobera, que cogió la guitarra y se animó a entonar una ranchera, sin mucho éxito.

Gregorio y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Paqui, que comentó: "Iba para monja, pero cuando mi guía espiritual me dijo que conociese primero el mundo y luego eligiese, preferí el mundo".

Tras comenzar su conversación en la barra, ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco mejor. "Yo estoy jubilado y tengo las 24 horas del día libres", le explicó el sevillano.

"Lo único que hago es tocar mi guitarra flamenca y salir con los amigos... Me gusta mucho el flamenqueo. Y me preparo mis uñas...", le contó Gregorio a su pareja de la noche.

Pero a la malagueña esos detalles no le convencieron nada: "A mí las uñas largas en un hombre no me gustan y, además, yo soy más de música clásica".

Paqui y Gregorio, en 'First Dates'. MEDIASET

Entonces Paqui le contó al sevillano que "tuve una relación de 18 años, pero acabé cambiando la cerradura de casa para romper definitivamente con mi ex", dejando impactado al comensal que intentó conquistarla tocando un poco su guitarra.

Al final, él sí que quiso tener una segunda cita con la malagueña: "Me ha gustado". Ella, por su parte, prefirió no volver a quedar: "Quiero un hombre más hombre que Gregorio".